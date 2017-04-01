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    Конте: «Для чемпионства нужно еще 21 очко»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, как команда чувствует себя в роли лидера чемпионата. Специалист отметил, что игроки заслужили чемпионский титул, так как прошли через большие трудности.

    Нам необходимо набрать еще 21 очко, чтобы стать чемпионами. После такого сезона, когда мы усердно работали, сталкивались с проблемами, думаю, мы заслуживаем выиграть чемпионат. Однако впереди 10 матчей, в которых наши соперники не станут соглашаться с тем, что «Челси» уже близок к чемпионству.

    Антонио Конте возглавил «Челси» перед началом нынешнего сезона.

    Источник: ФК «Челси»

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    01.04.2017 08:14
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