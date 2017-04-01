Андухар: «Зачем Месси возвращаться в сборную Аргентины?»

Мне кажется люди даже ТВ не смотрят, а потом тут пишут. Советую посмотреть последнее "Классико" хотя бы ЮТЬЮБУ, а потом писать про Месси.
Вратарь «Эстудиантеса» и сборной Аргентины Мариано Андухар обратился к болельщикам аргентинской команды. Вратарь утверждает, что фанаты не ценят звезду.
«Зачем Месси возвращаться в сборную Аргентины? Болельщики сами просили его вернуться, а потом освистывают. Они не ценят то, что имеют. Возможно, начнут ценить, когда потеряют», – сказал Андухар.
Напомним, Месси получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление ассистента судьи.