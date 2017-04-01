Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андухар: «Зачем Месси возвращаться в сборную Аргентины?»

    Вратарь «Эстудиантеса» и сборной Аргентины Мариано Андухар обратился к болельщикам аргентинской команды. Вратарь утверждает, что фанаты не ценят звезду.

    «Зачем Месси возвращаться в сборную Аргентины? Болельщики сами просили его вернуться, а потом освистывают. Они не ценят то, что имеют. Возможно, начнут ценить, когда потеряют», – сказал Андухар.

    Напомним, Месси получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление ассистента судьи.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2017 01:34
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 25 апреля 2017, 19:57

      Мне кажется люди даже ТВ не смотрят, а потом тут пишут. Советую посмотреть последнее "Классико" хотя бы ЮТЬЮБУ, а потом писать про Месси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 апреля 2017, 09:43

      да Месси и сам уже не тот поставьте его допустим в Эспаньол и он если сможет за сезон забить 10 и то хорошо а так играет в Барсе где все звезды пора уже забывать потихоньку про Месси и Роналду их время уходит и ничего с этим не поделаешь таков футбол такие реалии все когда то заканчивается рождаются новые герои одно жалко что среди этих героев нет русских

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 1 апреля 2017, 08:54

      Не с кем в сборной играть ему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 1 апреля 2017, 08:22

      Толку от него в сборной мало, до лидера не дотягивает

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 1 апреля 2017, 06:30

      Деньгами Месси в сборную точно не заманить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 1 апреля 2017, 04:45

      Если не выйдут на ЧМ, то Месси больше не увидим в сборной... И сборная Аргентины станет посредственной командой как Россия или Голландия на данный момент...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11