Андухар: «Зачем Месси возвращаться в сборную Аргентины?»

Вратарь «Эстудиантеса» и сборной Аргентины Мариано Андухар обратился к болельщикам аргентинской команды. Вратарь утверждает, что фанаты не ценят звезду.

«Зачем Месси возвращаться в сборную Аргентины? Болельщики сами просили его вернуться, а потом освистывают. Они не ценят то, что имеют. Возможно, начнут ценить, когда потеряют», – сказал Андухар.

Напомним, Месси получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление ассистента судьи.