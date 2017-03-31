Бердыев поздравил Сарри, признанного лучшим тренером сезона-2015/16 в Италии

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев от имени команды поздравил Маурицио Сарри с наградой лучшему тренеру сезона-2015/16. Напомним, в голосовании Сарри опередил тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и Эусебио Ди Франческо. Победитель набрал 25 голосов.

Сообщается, что ростовский клуб выразил тренеру «Наполи» искреннюю признательность за проделанную работу. «Я – заноза в заднице, поэтому не стану политкорректным и продолжу говорить обо всех проблемах», – прокомментировал свою победу сам Сарри.

Маурицио Сарри работает в «Наполи» с 2015 года.