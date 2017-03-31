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  • Ари: «Приглашением одного-двух бразильцев проблемы сборной России не решить»

Ари: «Приглашением одного-двух бразильцев проблемы сборной России не решить»

31 марта 2017, 15:21
10

Нападающий «Локомотива» Ари дал понять, что готов выступать за сборную России. 31-летний форвард при этом подчеркнул, что натурализация иностранных игроков не решит всех проблем российской команды.

– Если сейчас вам снова позвонит главный тренер нашей команды и призовет на помощь, сможете изъясниться с ним по-русски? Давайте смоделируем диалог. Добрый вечер, я Станислав Черчесов.

– (Отвечает на русском) Добрый вечер.

– Ты готов выступать за сборную России?

– Да, я готов.

– На каком месте себя видишь? Готов к конкуренции?

– (Приводим ответ дословно) Я знаю, что на моей позиции Дзюба, Кокорин. Еще один… Смолов! Еще один… Бухаров! Если хочешь, чтобы я помог, конечно, буду показывать все на поле, чтобы ты сама увидела. Могу направо, налево – что хочешь! (Вновь переходит на португальский) Ух, я как-то даже вспотел. Давно так долго не говорил по-русски. Сложновато. Если серьезно: что со мной, что без меня сборной России нужно серьезно поработать в ближайший год. Потому что невыход из группы на домашнем чемпионате мира станет большой неудачей. И приглашением одного-двух бразильцев все проблемы не решить.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ари провел 13 матчей, в которых забил семь голов.

Источник: «Матч ТВ»
Локомотив Россия Ари Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Чеба
1490963306
1 человека нужно убрать с главного спортивного и футбольного поста и все будет ГУТ!
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сергей николаевич
1490966753
Правильно сказал
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Cosh18
1490970863
зачем решать?)
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Serjoga
1490972807
1-2 не решают (Фернандес и Гильерме), а вот 3 уже решат (Ари третий)! Такой намек?
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subbotaspartak
1490975427
Неплохо начинал в Спартаке, Неплохо и сейчас сказал. Своих не вырастим, Не залезем на пьедестал.
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