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Платини: «Блаттер – самый большой эгоист в мире»

31 марта 2017, 08:18
4

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что экс-глава ФИФА Зепп Блаттер пытался сделать из него козла отпущения.

«Это самый большой эгоист в мире. Он никогда не защищал никого, кроме себя. Он рассчитывал всю жизнь возглавлять ФИФА и умереть президентом этой организации. Из меня он хотел сделать козла отпущения», – приводит слова Платини Le Monde.

Напомним, что Платини и Блаттер были отстранены на восемь лет от любой деятельности, связанной с футболом, из-за коррупционного скандала. Позже этот срок сократился до четырех лет.

Источник: Бомбардир.ру
Блаттер Зепп Платини Мишель
Комментарии (4)
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Зэб
1490939231
Оба хороши.
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kachan63
1490946434
Это тебе кара небесная за крымский футбол!
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nik55
1490949652
посмотри в зеркало
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Дополнительная минута
1490952975
Ну вот, сейчас начнется выставка грязного белья.
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