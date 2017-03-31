Платини: «Блаттер – самый большой эгоист в мире»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что экс-глава ФИФА Зепп Блаттер пытался сделать из него козла отпущения.

«Это самый большой эгоист в мире. Он никогда не защищал никого, кроме себя. Он рассчитывал всю жизнь возглавлять ФИФА и умереть президентом этой организации. Из меня он хотел сделать козла отпущения», – приводит слова Платини Le Monde.

Напомним, что Платини и Блаттер были отстранены на восемь лет от любой деятельности, связанной с футболом, из-за коррупционного скандала. Позже этот срок сократился до четырех лет.