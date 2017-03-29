Дешам не верит в правильность пенальти в матче с Испанией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сомневается, что пенальти в товарищеском матче с Испанией был зафиксирован верно.

«Да, я обеспокоен пенальти в наши ворота. У меня есть сомнения, что арбитр правильно разобрал этот эпизод.

В то время, пока соперник владел мячом, он причинял нам немалую головную боль, заставляя обороняться. В матчах с такими командами даже самая минимальная ошибка может обернуться катастрофическими последствиями. Нам нужно совершенствовать свою игру», – сказал Дешам.

Товарищеский матч Франция – Испания закончился со счетом 0:2. Первый гол в этой встрече гости забили с пенальти, который вызвал споры.