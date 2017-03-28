Миранчук: «Хотелось бы сыграть и против Бразилии, и против Аргентины»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал, с какими соперниками хотел бы встретиться во время подготовки к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России.

– Часто обсуждают потенциальных соперников сборной России по товарищеским играм. Говорят и про Аргентину, и про Бразилию… Лично вам с кем хотелось бы сыграть?

– Конечно, хотелось бы сыграть и с Аргентиной, и с Бразилией – у них вообще звездный состав. Посмотреть на Неймара, Коутиньо, Марсело… Очень хочется противостоять сильнейшим футболистам.

– Но вы можете просто переехать в какой-либо ведущий европейский чемпионат и почти в каждой игре противостоять сильнейшим игрокам мира…

– Все возможно, и все зависит от меня. Просто мне еще никогда не приходилось играть против футболистов такого уровня. И когда видишь их по телевизору, то восхищаешься их игрой, их стабильностью. Поэтому было бы здорово их увидеть.

– Когда-нибудь к вам проявляли интерес европейские клубы?

– Только на уровне слухов.

Напомним, сегодня в 19:00 россияне проведут контрольную встречу против Бельгии.