Мартинес: «Товарищеский матч против России будет иметь огромное значение»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в преддверии товарищеского матча против сборной России поделился ожиданиями от игры. По словам специалиста, российская команда не любит проигрывать.

«Ценю любую возможность собраться и как следует поработать. И на мой взгляд, этот товарищеский матч будет иметь чуть большее значение, чем обычные товарищеские матчи. России нужно побеждать перед своими болельщиками, наш соперник не любит проигрывать»,

Встреча состоится 28 марта в 19:00 по московскому времени.