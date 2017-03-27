Путин призвал Росгвардию обеспечить безопасность на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Рогвардии призвал ведомство обеспечить безопасность на Кубке конфедерации 2017 года и чемпионате мира 2018 года.

«Значительных усилий потребует работа по обеспечению безопасности на предстоящем чемпионате мира по футболу и Кубке конфедераций. Прошу Рогвардию обратить на это особое внимание. Очень рассчитываю на ваш профессионализм, на умение работать и нацеленность на конечный результат в интересах граждан РФ», – заявил глава государства.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в 11-ти городах России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года.