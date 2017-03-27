Болельщикам сборной Бельгии подарят подушки в форме облака на матче со сборной России

Глава объединения болельщиков сборной России, член комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Эдуард Латыпов заявил, что болельщики сборной Бельгии получат памятные подарки во время товарищеской встречей между национальными командами.

Бельгийцам будут вручены подушки в форме облака надписью «Gentlefan. Russian warm welcome». Подобная акция организована клубом болельщиков сборной России совместно с общественным движением «Россия любит футбол!» и фан-посольством России при поддержке РФС.

Отмечается, что на матче будет порядка 100 бельгийских болельщиков. Товарищеская встреча Россия – Бельгия состоится 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.