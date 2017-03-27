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  • Болельщикам сборной Бельгии подарят подушки в форме облака на матче со сборной России

Болельщикам сборной Бельгии подарят подушки в форме облака на матче со сборной России

27 марта 2017, 14:25
10

Глава объединения болельщиков сборной России, член комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Эдуард Латыпов заявил, что болельщики сборной Бельгии получат памятные подарки во время товарищеской встречей между национальными командами.

Бельгийцам будут вручены подушки в форме облака надписью «Gentlefan. Russian warm welcome». Подобная акция организована клубом болельщиков сборной России совместно с общественным движением «Россия любит футбол!» и фан-посольством России при поддержке РФС.

Отмечается, что на матче будет порядка 100 бельгийских болельщиков. Товарищеская встреча Россия – Бельгия состоится 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Бельгия Россия
Комментарии (10)
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sobaka120982
1490616104
А можно я прикинусь сто первым и тоже получу сувенир))?
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kykyi
1490617186
По моему, это уже мелкий подхалимаж. Нашим за рубежом ничего не дарят. Там все болельщики равноправны. А здесь-бельгийцу подушку. а нашего обшмонают на входе, да еще нахамят и бока намнут. Выходит бельгиец у нас 1-й сорт, а россиянин и так перебьется. Чем россиянин хуже бельгийца?
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Amalyy912
1490617785
а еще плед дадут и спать уложат!
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Мары
1490617835
Такое ощущение, что злые языки нашего руководства, решили вылизать заморский зад до зеркального блеска.Всё бы ни чего, но это настолько бросается в глаза, что так и хочется сказать: Вы бы к обычным нашим людям так относились, как носитесь с этими бельгийцами.
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serhz
1490617894
А нашим мастерам кожаного мяча подарите носовые платочки - будет чем сопельки вытирать после игры.
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valentin1968
1490618033
всем болельщикам советую уже сейчас собирать подписи за Бердыева еще до игры с Бельгией ибо ждать от нее нечего кроме очередного разочарования, а не подарки кому-то делать
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Cant Stop
1490618078
в ахуе просто.... бомжам сочинским по подушке раздайте, профитнее
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VGreen
1490619902
чурки-гастарбайтеры слышат такие новости и надеются, что их теперь тоже будут встречать подушками и пледами, а не дубинками и собаками))) велком то Раша
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Kulimen
1490633745
Все для людей, только не нашим.
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