Манчини отказался от предложений из Китая

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини заявил, что отклонил предложения клубов из Китая. По словам итальянского специалиста, он хочет работать только с европейскими командами. Ранее сообщалось, что 52-летний тренер может возглавить «Рому».

«В будущем я хотел бы стать тренером сборной Италии. Управлять национальной командой своей страны – это высший уровень для любого тренера. Но на данный момент я хочу продолжать работать с клубными командами.

Не думаю, что поеду работать в Китай. Они звали меня, но я ответил отказом, потому что для меня реальное место для игры в футбол – это Европа», – сказал Манчини.

Последним местом работы итальянского специалиста был «Интер», который он покинул летом 2016 года.