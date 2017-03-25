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    Берлускони заявил, что «Милан» не намерен обсуждать продажу Доннаруммы

    Президент «Милана» Сильвио Берлускони подчеркнул важность для команды голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и заявил, что «россонери» не будут даже обсуждать вариант с продажей 18-летнего стража ворот.

    «Джанлуиджи является отличным продуктом нашей молодежной системы, он ощущает сильную привязанность в своем сердце к красно-черной майке. В «Милане» не намерены даже обсуждать продажу Доннаруммы», – приводит слова Берлускони La Verita.

    Ранее сообщалось об интересе к Доннарумме со стороны «Лацио», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Манчестер Сити». Причем, по информации СМИ, «горожане» готовы выложить за талантливого вратаря до 150 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне вратарь провел 32 поединка, пропустив 36 голов. В 10-ти матчах ему удалось сохранить свои ворота на замке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 17:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +148

      grafff 25 марта 2017, 21:35

      Такой сильный вратарь и ничего не выйграет в жизни, потому что Берлускони не продает его

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      Рейтинг: +15

      Mus T > grafff 25 марта 2017, 22:02

      Похоже, что поднимает цену.

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