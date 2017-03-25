Берлускони заявил, что «Милан» не намерен обсуждать продажу Доннаруммы

Президент «Милана» Сильвио Берлускони подчеркнул важность для команды голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и заявил, что «россонери» не будут даже обсуждать вариант с продажей 18-летнего стража ворот.

«Джанлуиджи является отличным продуктом нашей молодежной системы, он ощущает сильную привязанность в своем сердце к красно-черной майке. В «Милане» не намерены даже обсуждать продажу Доннаруммы», – приводит слова Берлускони La Verita.

Ранее сообщалось об интересе к Доннарумме со стороны «Лацио», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Манчестер Сити». Причем, по информации СМИ, «горожане» готовы выложить за талантливого вратаря до 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вратарь провел 32 поединка, пропустив 36 голов. В 10-ти матчах ему удалось сохранить свои ворота на замке.