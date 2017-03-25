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    Российские и бельгийские болельщики сыграют в Сочи накануне матча сборных

    Российские и бельгийские болельщики встретятся в дружеском матче накануне поединка национальных команд. По словам главы объединения болельщиков сборной России Эдуарда Латыпова, игра между фанатами состоится на сочинском стадионе «Юность», 28 марта, и начнется в 13:00 по московскому времени.

    «Это будет товарищеский матч между болельщиками. Приезжают около 50 болельщиков сборной Бельгии, мы на них вышли, предложили сыграть, и они согласились. Матч состоится в 13:00 на стадионе «Юность» в Сочи», – сказал Латыпов.

    Поединок Россия – Бельгия пройдет в Сочи на арене «Фишт» во вторник. Начало – в 19:00. На игре ожидается аншлаг.

    Источник: ТАСС

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    25.03.2017 12:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 25 марта 2017, 12:57

      Может из болельщиков сборную набирать пора?Мне кажется,что хуже от этого уж точно не будет

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