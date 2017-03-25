Российские и бельгийские болельщики сыграют в Сочи накануне матча сборных

Российские и бельгийские болельщики встретятся в дружеском матче накануне поединка национальных команд. По словам главы объединения болельщиков сборной России Эдуарда Латыпова, игра между фанатами состоится на сочинском стадионе «Юность», 28 марта, и начнется в 13:00 по московскому времени.

«Это будет товарищеский матч между болельщиками. Приезжают около 50 болельщиков сборной Бельгии, мы на них вышли, предложили сыграть, и они согласились. Матч состоится в 13:00 на стадионе «Юность» в Сочи», – сказал Латыпов.

Поединок Россия – Бельгия пройдет в Сочи на арене «Фишт» во вторник. Начало – в 19:00. На игре ожидается аншлаг.