На матче России с Бельгией ожидается аншлаг

На товарищеский матч между сборными России и Бельгии, который пройдет в Сочи на обновленном стадионе «Фишт», продано уже 32 тысячи билетов. Власти края ожидают, что на игре будет аншлаг. Они разработали специальную развлекательную программу для всех болельщиков.

«На матч в Сочи продано уже 32 тысячи билетов. Пока РФС сделал паузу – посмотрит, сколько билетов нужно на так называемую футбольную семью, для партнеров и так далее. Если останется резерв, то он также будет пущен в продажу. На матче в Сочи мы ожидаем аншлаг.

Правоохранительные органы работают в штатном режиме. Мы готовим стюардов: на сегодняшний день на тестовые мероприятия отобраны 640 стюардов, а в целом на Кубке конфедераций их будет 1340. Также готовим волонтеров. По программе «Городские волонтеры» мы отобрали 1,3-1,5 тысячи волонтеров, из них 1130 будут задействованы на Кубке конфедераций. Плюс 1340 волонтеров предоставит оргкомитет «Россия-2018».

Программу планируем. Это будет не только игра, но и открытие «Фишта» как футбольной арены. Сценарий и детали не стану раскрывать, пусть это будет небольшим сюрпризом. Будет увеличено количество общественного транспорта, в том числе железнодорожного, которым болельщики смогут воспользоваться после игры (учитывая аншлаг). Порядка пяти тысяч парковочных мест запланированы для личного транспорта. А те болельщики, которые будут проживать в гостиницах Олимпийского парка, после окончания игры уйдут пешком», – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

Напомним, что матч России и Бельгии 28 марта откроет обновленный стадион «Фишт». Вместимость арены, которая принимала открытие и закрытие Олимпийских игр 2014 года, составляет 40 тысяч зрителей.