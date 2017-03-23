Саугейт: «Немцы забили шикарный гол»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда не заслуживала поражения в товарищеском матче с Германией. Он отметил, до пропущенного гола англичане смотрелись предпочтительнее.

«Нам есть о чем подумать. Например, об этой новой игровой схеме, которая сработала и позволила нам контролировать мяч и создавать моменты. Немцы забили шикарный гол, но я горжусь тем, что сделали мои подопечные.

Считаю, что сборная Англии выглядела сильнее до пропущенного гола. Для нас всех эта встреча послужит хорошим опытом, особенно – для молодых футболистов», – приводит слова Саутгейта ВВС.

Товарищеский матч Германия – Англия завершился победой немцев со счетом 1:0.

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