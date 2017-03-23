Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Саугейт: «Немцы забили шикарный гол»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда не заслуживала поражения в товарищеском матче с Германией. Он отметил, до пропущенного гола англичане смотрелись предпочтительнее.

    «Нам есть о чем подумать. Например, об этой новой игровой схеме, которая сработала и позволила нам контролировать мяч и создавать моменты. Немцы забили шикарный гол, но я горжусь тем, что сделали мои подопечные.

    Считаю, что сборная Англии выглядела сильнее до пропущенного гола. Для нас всех эта встреча послужит хорошим опытом, особенно – для молодых футболистов», – приводит слова Саутгейта ВВС.

    Товарищеский матч Германия – Англия завершился победой немцев со счетом 1:0.

    Лукас Подольски забил крутейший гол и попрощался со сборной Германии. Почему нам будет его не хватать

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2017 06:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 23 марта 2017, 11:42

      Немцы, как всегда немцы.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11