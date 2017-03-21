Тульский «Арсенал» 23 марта определится с жалобой на судейство в матче с «Зенитом»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что 23 марта клуб рассмотрит необходимость подавать жалобу на судейство Алексея Еськова в матче 20-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).

«Сейчас весь клуб распустили до 23 марта по своим делам. А 23-го соберемся и обсудим тему жалобы, к вечеру четверга – определимся. Мы свои претензии высказали, а люди, которые занимаются этим вопросом, должны сами теперь как-то реагировать», – сказал функционер.

«Арсенал» находится на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.