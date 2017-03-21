Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тульский «Арсенал» 23 марта определится с жалобой на судейство в матче с «Зенитом»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что 23 марта клуб рассмотрит необходимость подавать жалобу на судейство Алексея Еськова в матче 20-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).

    «Сейчас весь клуб распустили до 23 марта по своим делам. А 23-го соберемся и обсудим тему жалобы, к вечеру четверга – определимся. Мы свои претензии высказали, а люди, которые занимаются этим вопросом, должны сами теперь как-то реагировать», – сказал функционер.

    «Арсенал» находится на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2017 18:34
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 марта 2017, 21:05

      Подавать надо на оба гола, на неудаление Кокорина со второй желтой и не назначение пенальти в сторону Зенита. Да и как объяснить судейство в первом и втором таймах - в перерыве с судьями поработали???? Если не подавать и сопли жевать, бардак этот не закончится. Страусы замучали.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +412

      Eds 21 марта 2017, 20:25

      Не понимаю смысл этих жалоб. Человеческий фактор (судья) всегда есть на поле. Сам Арсенал не создал ни одного момента за весь матч, при этом у своих ворот допустили массу промахов, хотя и старались выдерживать прессинг в центре поля. Реальность в том, что исполнительское мастерство игроков Зенита выше и он выиграл заслуженно. Пенальти на Дзюбе? Честно говоря, какой-то голубизной отдаёт. Его обняли, а он в обморок... А так, только деньги переводить почём зря и нервы... Зенит выиграл по делу - Данни лучший в нападении...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 21 марта 2017, 18:38

      А смысл жаловаться? Когда за голубенькими стоит Газпром. У нас в стране у кого деньги - тот и прав.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > SLAVAKPCC 22 марта 2017, 07:23

      да мосора как и газпрём знают обо всём,но тем и этим пох,они при бабле,дегенерат крупный)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > lra 22 марта 2017, 12:09

      )))ну если какашками кидаться,то я хоть не кричу на всю страну "народное достояние",а по факту единицы мошну набивают,а остальные крохи со стола собирают(естевственно разного объёма)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11