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  • Тульский «Арсенал» 23 марта определится с жалобой на судейство в матче с «Зенитом»

Тульский «Арсенал» 23 марта определится с жалобой на судейство в матче с «Зенитом»

21 марта 2017, 18:34
5

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что 23 марта клуб рассмотрит необходимость подавать жалобу на судейство Алексея Еськова в матче 20-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).

«Сейчас весь клуб распустили до 23 марта по своим делам. А 23-го соберемся и обсудим тему жалобы, к вечеру четверга – определимся. Мы свои претензии высказали, а люди, которые занимаются этим вопросом, должны сами теперь как-то реагировать», – сказал функционер.

«Арсенал» находится на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Аджоев Гурам Еськов Алексей
Комментарии (5)
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oyabun
1490110725
А смысл жаловаться? Когда за голубенькими стоит Газпром. У нас в стране у кого деньги - тот и прав.
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Eds
1490117137
Не понимаю смысл этих жалоб. Человеческий фактор (судья) всегда есть на поле. Сам Арсенал не создал ни одного момента за весь матч, при этом у своих ворот допустили массу промахов, хотя и старались выдерживать прессинг в центре поля. Реальность в том, что исполнительское мастерство игроков Зенита выше и он выиграл заслуженно. Пенальти на Дзюбе? Честно говоря, какой-то голубизной отдаёт. Его обняли, а он в обморок... А так, только деньги переводить почём зря и нервы... Зенит выиграл по делу - Данни лучший в нападении...
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пряник929
1490119528
Подавать надо на оба гола, на неудаление Кокорина со второй желтой и не назначение пенальти в сторону Зенита. Да и как объяснить судейство в первом и втором таймах - в перерыве с судьями поработали???? Если не подавать и сопли жевать, бардак этот не закончится. Страусы замучали.
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