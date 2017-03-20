Головин: «Стабильным игроком сборной России себя не ощущаю»

Хавбек ЦСКА Александр Головин, вызванный в расположение сборной России на контрольные встречи с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи), отметил, что пока не чувствует себя стабильным футболистом национальной команды.

«Настроение хорошее, рад, что вызвали. Знал, что погода будет такая дождливая, смотрел заранее. Ощущаю ли я себя стабильным игроком сборной? Нет, мне еще надо доказывать», – сказал Головин.

В составе сборной России Головин провел восемь матчей (три из них – на групповой стадии Евро-2016), забив два гола. Его дебют в национальной команде состоялся 7 июня 2015 года в товарищеском поединке против Беларуси.