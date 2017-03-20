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    Головин: «Стабильным игроком сборной России себя не ощущаю»

    Хавбек ЦСКА Александр Головин, вызванный в расположение сборной России на контрольные встречи с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи), отметил, что пока не чувствует себя стабильным футболистом национальной команды.

    «Настроение хорошее, рад, что вызвали. Знал, что погода будет такая дождливая, смотрел заранее. Ощущаю ли я себя стабильным игроком сборной? Нет, мне еще надо доказывать», – сказал Головин.

    В составе сборной России Головин провел восемь матчей (три из них – на групповой стадии Евро-2016), забив два гола. Его дебют в национальной команде состоялся 7 июня 2015 года в товарищеском поединке против Беларуси.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2017 18:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 22 марта 2017, 10:10

      Стабильным игроком сборной, расположенной на 60-м месте в рейтинге УЕФА не ощущаю! Но зато зарплату получаю больше, чем многие игроки из топ-10 рейтинга и мне не стыдно даже! А за что мне должно быть стыдно........???

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 марта 2017, 20:55

      Объективно!

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      Рейтинг: +581

      Чеба 21 марта 2017, 14:34

      Самокретично! Не Кокорин)))

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