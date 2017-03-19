Зидан: «Роналду может быть заменен, как и любой другой»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о матче Примеры против «Атлетика» (2:1), а также объяснил замену Криштиану Роналду.

«Впереди 11 туров. Наше лидерство в данный момент ничего не значит. Нам удалось добиться сложной победы на выезде. «Атлетик» доставил нам много проблем, но и мы смогли в нужный момент показать характер. Впереди нас ждут очень сложные игры. Замена Роналду? Криштиану может быть заменен так же, как и любой другой. Он доволен, поскольку мы победили, вот и все», – сказал специалист.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.