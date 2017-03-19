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    Зидан: «Роналду может быть заменен, как и любой другой»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о матче Примеры против «Атлетика» (2:1), а также объяснил замену Криштиану Роналду.

    «Впереди 11 туров. Наше лидерство в данный момент ничего не значит. Нам удалось добиться сложной победы на выезде. «Атлетик» доставил нам много проблем, но и мы смогли в нужный момент показать характер. Впереди нас ждут очень сложные игры. Замена Роналду? Криштиану может быть заменен так же, как и любой другой. Он доволен, поскольку мы победили, вот и все», – сказал специалист.

    «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Источник: Marca

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    19.03.2017 01:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +49

      melnicn 19 марта 2017, 11:35

      да-да

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 19 марта 2017, 11:12

      да он прекрасный отлет но согласитесь не железный, как все нормальные люди тоже устает ему тоже иногда нужен отдых!

      1
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 19 марта 2017, 08:35

      Зиза знает как поступить,ему тоже отдохнуть надо.Вы как больные,как не забивает значит давно пора.Вы как больной относитесь к игроком

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 марта 2017, 06:57

      а что,он рыжий что ли? такой же футболер...

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 19 марта 2017, 06:04

      давно пора, он тащит назад

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 19 марта 2017, 03:39

      Так и есть

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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 19 марта 2017, 01:46

      давно пора

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