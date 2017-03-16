Зидан никогда не думал, что станет тренером

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что в свою бытность игроком никогда не планировал становиться тренером.

«Когда я был игроком, то говорил себе, что никогда не стану тренером. Закончив карьеру, я пробовал себя в различных сферах. Несмотря на то что я постоянно работал в футбольной сфере, был близок к «Реалу», понял, что все же очень хочу на поле.

Так и начался процесс моего становления в качестве тренера. Теперь это мое любимое дело», – приводит слова Зидана официальный сайт ФИФА.

Напомним, что 4 января 2016 года Зидан был назначен главным тренером «Реала», сменив на посту Рафаэля Бенитеса.