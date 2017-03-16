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    Зидан никогда не думал, что станет тренером

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что в свою бытность игроком никогда не планировал становиться тренером.

    «Когда я был игроком, то говорил себе, что никогда не стану тренером. Закончив карьеру, я пробовал себя в различных сферах. Несмотря на то что я постоянно работал в футбольной сфере, был близок к «Реалу», понял, что все же очень хочу на поле.

    Так и начался процесс моего становления в качестве тренера. Теперь это мое любимое дело», – приводит слова Зидана официальный сайт ФИФА.

    Напомним, что 4 января 2016 года Зидан был назначен главным тренером «Реала», сменив на посту Рафаэля Бенитеса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2017 06:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -130

      калач 16 марта 2017, 14:30

      а он им и не стал. Физрук обычный, что при Анчелотти играли одними навесами что сейчас. Кристина танцует на фланге потом бежит в район точки подбирать мячи.

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      Рейтинг: +212

      Kalida 16 марта 2017, 09:45

      Когда я был школьником, то говорил себе, что пойду учится дальше дабы не отправили в армию. Закончив школу, пошёл в технарь. Несмотря на то, что я был близок к армии, я поступил на вышку и понял, что хочу в армию.

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