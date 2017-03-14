Слуцкий смотрел матч «Челси» – «МЮ» рядом с Бекхэмом

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий посетил матч 1/4 финала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Стоит отметить, что 45-летний специалист наблюдал за игрой из ложи «Стэмфорд Бридж». Рядом с ним встречу смотрел бывший полузащитник «красных дьяволов» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Напомним, что «Челси» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 благодаря голу Н'Голо Канте. В полуфинале турнира синие сыграют с «Тоттенхэмом».