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    Слуцкий смотрел матч «Челси» – «МЮ» рядом с Бекхэмом

    Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий посетил матч 1/4 финала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Стоит отметить, что 45-летний специалист наблюдал за игрой из ложи «Стэмфорд Бридж». Рядом с ним встречу смотрел бывший полузащитник «красных дьяволов» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

    Напомним, что «Челси» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 благодаря голу Н'Голо Канте. В полуфинале турнира синие сыграют с «Тоттенхэмом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2017 06:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +281

      trudovik 14 марта 2017, 12:18

      Интересно, а Лёня когда смотрит матч как зритель, тоже качается вперед-назад?

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 14 марта 2017, 11:58

      ну и что б**дь дальше? ???? оху***ая новость очередная, браво!!!

      -1
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      Рейтинг: +1894

      lek! 14 марта 2017, 10:10

      Рядом )) там все 2-3 метра уже не рядом , пальто Мыть наверно Слуцкий не будет .

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 14 марта 2017, 09:55

      Давно не видел таких жизнерадостных людей! Кто из них Бэкхем? Уральские пельмени отдыхают...

      -1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 марта 2017, 09:22

      По ходу этих двоих пацанов в кепке затащили на футбол чтобы те отбыли наказание!!!

      -1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 марта 2017, 09:21

      Ну и рожа у тебя Леонид, сразу видно нашего брата!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 14 марта 2017, 09:00

      Во супертренера нашли! Даже Бекхэма рядом усадили... Чем это все интересно закончится? В Челси вместо Конте возьмут?

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 марта 2017, 08:15

      А что про двух молодых парней молчат, которым футбол до лампочки)

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 марта 2017, 08:13

      На таких матчах, есть чему поучится.

      1
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 > kykyi 23 апреля 2017, 13:02

      Стоят на ногах до окончания матча и не качаться вперед-назад.

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