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    Санчес: «Судья должен был удалять Наваса»

    Главный тренер «Бетиса» Виктор Санчес признался, что разочарован как результатом встречи с «Релом», так и судейскими ошибками в этой встрече. Он уверен, что главный арбитр матча Матеу Лаос должен был удалить с поля голкипера Кейлора Наваса за фол на полузащитнике «Бетиса» Дарко Брашанаце в первом тайме.

    «Мы не смогли увезти с собой заслуженной награды. У меня остались негативные ощущения от этой игры. Ведь мы играли очень достойно против сильного соперника. Очевидно, что судья должен был удалять Наваса в моменте с Брашанацом», – сказал Санчес.

    Матч 27-го тура испанской Примеры «Реал» – «Бетис» закончился со счетом 2:1.

    Автогол Наваса и провал «Барселоны». Испанскому футболу нужен новый чемпион?

    Источник: Marca

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    13.03.2017 11:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +617

      nelez 13 марта 2017, 19:13

      А судья не должен был считать чистый гол РОНАЛЬДО?

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > nelez 13 марта 2017, 23:45

      И еще пара опаснейших штрафных была не назначена, когда откровенно сбивали Роналду!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 марта 2017, 12:20

      Вообще никакого нарушения нет! Каждый играл в мяч. Заурядное столкновение, просто оно произошло при опасном моменте. И чего сыр-бор поднимать?

      1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > cska-62 14 марта 2017, 10:23

      Когда вратарь шлагбаумом в воздухе за линией штрафной сносит игрока - это заурядное столкновение.Так и запишем.

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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 13 марта 2017, 12:02

      Навас летил сторону мяча а не против игрока так что тут судя 70% прав

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 13 марта 2017, 11:32

      в мяч не сыграли ни один ни другой и это главное в эпизоде, была ли умышленная игра в нападающего, спорно, эпизод на усмотрение арбитра

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