Санчес: «Судья должен был удалять Наваса»

Главный тренер «Бетиса» Виктор Санчес признался, что разочарован как результатом встречи с «Релом», так и судейскими ошибками в этой встрече. Он уверен, что главный арбитр матча Матеу Лаос должен был удалить с поля голкипера Кейлора Наваса за фол на полузащитнике «Бетиса» Дарко Брашанаце в первом тайме.

«Мы не смогли увезти с собой заслуженной награды. У меня остались негативные ощущения от этой игры. Ведь мы играли очень достойно против сильного соперника. Очевидно, что судья должен был удалять Наваса в моменте с Брашанацом», – сказал Санчес.

Матч 27-го тура испанской Примеры «Реал» – «Бетис» закончился со счетом 2:1.

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