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    Пети: «Арсеналу» надо купить шесть-семь новичков»

    Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети выразил мнение, что команде требуется быть более активными на трансферном рынке. Ветеран призывает к коренному усилению состава.

    «Нет никаких причин, чтобы не дать Венгеру возможность еще раз построить команду. Если он решит остаться, то «Арсенал» должен коренным образом преобразиться. Клубу надо начать тратить большие деньги на новичков. Необходимо приобрести шесть или семь футболистов. Пока у команды нет качества для завоевания титулов», – заявил Пети.

    «Арсенал» после 26 проведенных матчей в чемпионате Англии занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.03.2017 08:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +585

      tilvan 13 марта 2017, 17:12

      У команды не особо с физикой. Да, вперед бегут легко, но когда надо упереться рогом, то упираться особо и некому.

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 13 марта 2017, 11:34

      Венгер послушает и купит шесть человек моложе 19 лет.

      0
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 13 марта 2017, 11:25

      Нужны новые идеи в ведении игры и один хороший нап!

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 марта 2017, 15:43

      прежде всего надо избавиться от 4 ого места )) Этот вопрос можно решить только поменяв тренера!

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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 12 марта 2017, 12:16

      Хорошо что не 15-20... Старика убрать и все

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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 12 марта 2017, 11:48

      Нужен качественный нападаюший хороший опорник и лидер команды который поведет за собой))) бейл например

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Zelim2909 13 марта 2017, 11:13

      Бейл опорник? кек

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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 12 марта 2017, 11:45

      Нужны новые идеи а Арсен при всем к нему уважении уже давно не чего не может дать Арсеналу)))

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      Рейтинг: +161

      adekvat 12 марта 2017, 08:58

      Проще и дешевле Венгера поменять.

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