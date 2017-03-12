Пети: «Арсеналу» надо купить шесть-семь новичков»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети выразил мнение, что команде требуется быть более активными на трансферном рынке. Ветеран призывает к коренному усилению состава.

«Нет никаких причин, чтобы не дать Венгеру возможность еще раз построить команду. Если он решит остаться, то «Арсенал» должен коренным образом преобразиться. Клубу надо начать тратить большие деньги на новичков. Необходимо приобрести шесть или семь футболистов. Пока у команды нет качества для завоевания титулов», – заявил Пети.

«Арсенал» после 26 проведенных матчей в чемпионате Англии занимает пятое место в турнирной таблице.