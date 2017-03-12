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Пети: «Арсеналу» надо купить шесть-семь новичков»

12 марта 2017, 08:41
9

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети выразил мнение, что команде требуется быть более активными на трансферном рынке. Ветеран призывает к коренному усилению состава.

«Нет никаких причин, чтобы не дать Венгеру возможность еще раз построить команду. Если он решит остаться, то «Арсенал» должен коренным образом преобразиться. Клубу надо начать тратить большие деньги на новичков. Необходимо приобрести шесть или семь футболистов. Пока у команды нет качества для завоевания титулов», – заявил Пети.

«Арсенал» после 26 проведенных матчей в чемпионате Англии занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (9)
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adekvat
1489298329
Проще и дешевле Венгера поменять.
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Zelim2909
1489308315
Нужны новые идеи а Арсен при всем к нему уважении уже давно не чего не может дать Арсеналу)))
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Zelim2909
1489308523
Нужен качественный нападаюший хороший опорник и лидер команды который поведет за собой))) бейл например
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КАРАТ
1489310182
Хорошо что не 15-20... Старика убрать и все
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Luis Figo
1489322593
прежде всего надо избавиться от 4 ого места )) Этот вопрос можно решить только поменяв тренера!
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xXx7090
1489393515
Нужны новые идеи в ведении игры и один хороший нап!
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Nikiforof
1489394058
Венгер послушает и купит шесть человек моложе 19 лет.
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tilvan
1489414379
У команды не особо с физикой. Да, вперед бегут легко, но когда надо упереться рогом, то упираться особо и некому.
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