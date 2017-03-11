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    Хуммельс — о своем подкате в матче с «Айнтрахтом»: «Не буду скромничать. Это было великолепно»

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс прокомментировал свой подкат в матче 24-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (3:0).

    На 19-й минуте матча немец предотвратил гол в ворота Мануэля Нойера, выбив мяч на угловой из-под ног нападающего Бранимира Хрготы.

    «Не буду пытаться скромничать. Мне понравился этот эпизод, мой подкат был великолепен», — сказал 28-летний футболист.

    В текущем сезоне Бундеслиги Хуммельс принял участие в 21-м матче, забив один гол. Мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    11.03.2017 21:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 августа 2017, 19:09

      Подкат - на загляденье! И чистенький!

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 12 марта 2017, 00:30

      "Защитник Борусии"???автор исправь!!!!

      0
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 11 марта 2017, 22:09

      уфффьь

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 11 марта 2017, 21:44

      Крут парень!

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