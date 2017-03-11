Хуммельс — о своем подкате в матче с «Айнтрахтом»: «Не буду скромничать. Это было великолепно»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс прокомментировал свой подкат в матче 24-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (3:0).

На 19-й минуте матча немец предотвратил гол в ворота Мануэля Нойера, выбив мяч на угловой из-под ног нападающего Бранимира Хрготы.

«Не буду пытаться скромничать. Мне понравился этот эпизод, мой подкат был великолепен», — сказал 28-летний футболист.

В текущем сезоне Бундеслиги Хуммельс принял участие в 21-м матче, забив один гол. Мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице.