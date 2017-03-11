Червиченко: «Кокорин – игрок на потеху, а Шатов вообще не должен играть в «Зените»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о внутренних проблемах «Зенита» под руководством главного тренера Мирчи Луческу. Напомним, ранее сообщалось, что румынский специалист не может найти общий язык с футболистами петербургского клуба.

– Тенденция в том, что у нас не очень умело, не очень прагматично подходят к выбору тренера. У нас очень часто тренерами становятся люди, у которых больше имиджа, чем тренерского мастерства. Но о Луческу так сказать сложно. Вообще не очень понимаю, что у него происходит. Почему вообще «Зенит» под руководством Луческу выглядит так слабо? В Донецке ведь у него была отличная команда!

– Бытует мнение, причем об этом говорят люди из самой команды, что Луческу не нашел общий язык с игроками. Его не воспринимают, как тренера надолго.

– Возможно. Но тут же вопрос и в том, с кем он не нашел общий язык. Кто себя считает игроком надолго? Тот же Шатов, о котором Луческу сказал, что он не должен играть в «Зените». Я с Луческу согласен. Кокорин? Это вообще на потеху игрок. Другое дело, что я допускаю, что Луческу не находит общий язык с руководством. Ситуации я до конца не знаю и для меня это загадка. По-моему, все просто. Если нет взаимопонимания с игроками, ты идешь к руководству. Если оно тебя поддерживает, начинаешь драконить игроков: или играют, или покидают клуб. Если поддержки нет, клуб покидаешь ты. Мелькает информация о поиске нового тренера.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.