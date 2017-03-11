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    Червиченко: «Кокорин – игрок на потеху, а Шатов вообще не должен играть в «Зените»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о внутренних проблемах «Зенита» под руководством главного тренера Мирчи Луческу. Напомним, ранее сообщалось, что румынский специалист не может найти общий язык с футболистами петербургского клуба.

    – Тенденция в том, что у нас не очень умело, не очень прагматично подходят к выбору тренера. У нас очень часто тренерами становятся люди, у которых больше имиджа, чем тренерского мастерства. Но о Луческу так сказать сложно. Вообще не очень понимаю, что у него происходит. Почему вообще «Зенит» под руководством Луческу выглядит так слабо? В Донецке ведь у него была отличная команда!

    – Бытует мнение, причем об этом говорят люди из самой команды, что Луческу не нашел общий язык с игроками. Его не воспринимают, как тренера надолго.

    – Возможно. Но тут же вопрос и в том, с кем он не нашел общий язык. Кто себя считает игроком надолго? Тот же Шатов, о котором Луческу сказал, что он не должен играть в «Зените». Я с Луческу согласен. Кокорин? Это вообще на потеху игрок. Другое дело, что я допускаю, что Луческу не находит общий язык с руководством. Ситуации я до конца не знаю и для меня это загадка. По-моему, все просто. Если нет взаимопонимания с игроками, ты идешь к руководству. Если оно тебя поддерживает, начинаешь драконить игроков: или играют, или покидают клуб. Если поддержки нет, клуб покидаешь ты. Мелькает информация о поиске нового тренера.

    На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    Источник: ФАН

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    11.03.2017 20:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 12 марта 2017, 15:15

      Дело не в тренерах, а в лимите, из-за которой ох...ли игрочишки.

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 12 марта 2017, 10:31

      ZENIT-59 По поводу Кокорина я уже писал своё мнение- слишком долго он ходит в "подающих надежды",а во Шатов играет в основном не плохо, сейчас у него какой-то спад.
      Считаю,что тренерам прежде всего нужно разобраться с защитой Пока играл Гарай -он страховал,а сейчас подстраховка почти отсутствует.У меня появилась вот такая мысль: "С НЕТУ у Зенита НЕТУ защиты"! Слишком много ошибок у этого португальца! И слишком много мячей забивается из его зоны.Вот кого бы я отправил в аренду или выставил на трансфер!

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      Рейтинг: +377

      bringing 12 марта 2017, 09:37

      Бомбардир чё личный сайт кокориной?? Реально уже заебли с его пидерской рожей чуть не каждый день светите.на хер на хер....

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp 12 марта 2017, 09:29

      назначение луческу большая ошибка..

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      Рейтинг: +128

      Denis199244 12 марта 2017, 09:24

      То что Кокорин клоун и петух сказал по делу))))а вот Шатов я думаю не слабый игрок,сильнее петуха кокоры это точно)))

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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 12 марта 2017, 07:43

      Червь лярва

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 12 марта 2017, 00:38

      знаток

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      Рейтинг: +4934

      polt 11 марта 2017, 23:35

      Обоих в аренду и на долго. И с Луческу похоже тоже пролет. Давай Конте или Мауриньо.

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      Рейтинг: +592

      spaike 11 марта 2017, 23:12

      Почему все говорят что проблема в игроках или тренере? Проблема неудовлетворительных результатов или разногласий в коллективе не может быть только из-за какой то одной стороны (в этом виноваты все в структуре клуба).

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      Рейтинг: +155

      zenit888 11 марта 2017, 22:04

      Луческу не знает современного футбола. Уже весь мир играет в быстрый переход из защиты в нападение, все пасы идут только вперед, игра в касание, дриблинг отдельных игроков создает проблемы противнику, дальние удары почти все в створ. Воля , самопожертвование и борьба на всех участках поля. Зенит играет как-будто все игроки наделали в штаны все разом и думают где подмыться. Хоть и являюсь старым болельщиком Зенита, я не могу приветствовать в составе команды такие бездароности как Кокорин и ему подобные. А Луческу убивает футбол коллектива, потому что не понимает современного футбола.

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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus > zenit888 11 марта 2017, 22:16

      Ох блеать ну да!!!Блеать Шахтер а супер зенька не играет !!!!Оказывается тренер плохой!!!А блеать петухи ваши кокошкины всякие заебца игроки!!!

      -3
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      Рейтинг: +709

      monser08 > zenit888 12 марта 2017, 09:28

      Футбол убивает лимит, не было бы в команде никаких Кокориных и ему подобных. Да и сборная от этого лимита не выигрывает как то.

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