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  • Червиченко: «Кокорин – игрок на потеху, а Шатов вообще не должен играть в «Зените»

Червиченко: «Кокорин – игрок на потеху, а Шатов вообще не должен играть в «Зените»

11 марта 2017, 20:17
16

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о внутренних проблемах «Зенита» под руководством главного тренера Мирчи Луческу. Напомним, ранее сообщалось, что румынский специалист не может найти общий язык с футболистами петербургского клуба.

– Тенденция в том, что у нас не очень умело, не очень прагматично подходят к выбору тренера. У нас очень часто тренерами становятся люди, у которых больше имиджа, чем тренерского мастерства. Но о Луческу так сказать сложно. Вообще не очень понимаю, что у него происходит. Почему вообще «Зенит» под руководством Луческу выглядит так слабо? В Донецке ведь у него была отличная команда!

– Бытует мнение, причем об этом говорят люди из самой команды, что Луческу не нашел общий язык с игроками. Его не воспринимают, как тренера надолго.

– Возможно. Но тут же вопрос и в том, с кем он не нашел общий язык. Кто себя считает игроком надолго? Тот же Шатов, о котором Луческу сказал, что он не должен играть в «Зените». Я с Луческу согласен. Кокорин? Это вообще на потеху игрок. Другое дело, что я допускаю, что Луческу не находит общий язык с руководством. Ситуации я до конца не знаю и для меня это загадка. По-моему, все просто. Если нет взаимопонимания с игроками, ты идешь к руководству. Если оно тебя поддерживает, начинаешь драконить игроков: или играют, или покидают клуб. Если поддержки нет, клуб покидаешь ты. Мелькает информация о поиске нового тренера.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Шатов Олег Луческу Мирча Червиченко Андрей
Комментарии (16)
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Garrincha58
1489253872
Дюкова и Митрофанова вот кого не должно быть в Зените
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shinnik
1489254128
А согласен по двум этим фамилиям.. Кокорин,тут всё сказано,а Шатов.. Ну,все же помнят как продинамил ЦСКА ..ушёл в Анжи.. А тут ,при Халке,расхвалили..А при Мистере самому работать надо.. Дядя с Урала и возомнил из себя...
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порт
1489257323
Ситуации я до конца не знаю и для меня это загадка ======================================= А не твоё это собачье дело.( ну или поросячье)
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Zenit-84
1489268305
знаток
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Мясной Упырь
1489293819
Червь лярва
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Denis199244
1489299853
То что Кокорин клоун и петух сказал по делу))))а вот Шатов я думаю не слабый игрок,сильнее петуха кокоры это точно)))
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alp
1489300169
назначение луческу большая ошибка..
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bringing
1489300670
Бомбардир чё личный сайт кокориной?? Реально уже заебли с его пидерской рожей чуть не каждый день светите.на хер на хер....
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ZENIT-59
1489303862
ZENIT-59 По поводу Кокорина я уже писал своё мнение- слишком долго он ходит в "подающих надежды",а во Шатов играет в основном не плохо, сейчас у него какой-то спад. Считаю,что тренерам прежде всего нужно разобраться с защитой Пока играл Гарай -он страховал,а сейчас подстраховка почти отсутствует.У меня появилась вот такая мысль: "С НЕТУ у Зенита НЕТУ защиты"! Слишком много ошибок у этого португальца! И слишком много мячей забивается из его зоны.Вот кого бы я отправил в аренду или выставил на трансфер!
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ILOVETHISGAME.ykt
1489320936
Дело не в тренерах, а в лимите, из-за которой ох...ли игрочишки.
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