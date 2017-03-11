Червиченко: «Кому Каррера, кроме «Спартака», нужен?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Массимо Карреры в московском клубе. По словам функционера, итальянский специалист случайно попал на свою должность и не востребован в других командах.

– Много говорится о будущем главного тренера «Спартака». С одной стороны, продлив контракт сейчас, есть риск повторить ситуацию Капелло и сборной России. С другой, в случае победы в чемпионате страны за Карреру придется солидно переплатить. Какой выход с Вашей точки зрения оптимальный?

– Не думаю, что в случае победы в чемпионате это будут совсем другие условия. У нас очень любят переоценивать заслуги иностранцев. Давайте так – попал Каррера на свой пост случайно. То, что команда на первой месте – в том числе, воля случая. Несколько матчей ведь не должны были закончиться победой «Спартака». Именно эти матчи и дали команде то преимущество над остальными, а не чемпионская игра.

Что касается контракта, то все просто. Представим, что «Спартак» стал чемпионом. И кому Каррера, кроме «Спартака», нужен? На него что, кто-то претендует? В Италии, думаю, никто. Ближайший наш сосед, который бы мог себе позволить Карреру, Украина, его точно не возьмет. В силу шизофрении, которая там творится. В России, думаю, тоже никто не будет претендовать. Конечно, те, кто любят окучивать деньги Федуна, могут рассказать, как и почему необходимо закидать его бонусами и дать шикарные условия. Но если вести переговоры адекватно, вред ли это будет большая разница. Не больше 300-400 тысяч евро.

На данный момент «Спартак» под руководством Карреры единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.