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    Червиченко: «Кому Каррера, кроме «Спартака», нужен?»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Массимо Карреры в московском клубе. По словам функционера, итальянский специалист случайно попал на свою должность и не востребован в других командах.

    – Много говорится о будущем главного тренера «Спартака». С одной стороны, продлив контракт сейчас, есть риск повторить ситуацию Капелло и сборной России. С другой, в случае победы в чемпионате страны за Карреру придется солидно переплатить. Какой выход с Вашей точки зрения оптимальный?

    – Не думаю, что в случае победы в чемпионате это будут совсем другие условия. У нас очень любят переоценивать заслуги иностранцев. Давайте так – попал Каррера на свой пост случайно. То, что команда на первой месте – в том числе, воля случая. Несколько матчей ведь не должны были закончиться победой «Спартака». Именно эти матчи и дали команде то преимущество над остальными, а не чемпионская игра.

    Что касается контракта, то все просто. Представим, что «Спартак» стал чемпионом. И кому Каррера, кроме «Спартака», нужен? На него что, кто-то претендует? В Италии, думаю, никто. Ближайший наш сосед, который бы мог себе позволить Карреру, Украина, его точно не возьмет. В силу шизофрении, которая там творится. В России, думаю, тоже никто не будет претендовать. Конечно, те, кто любят окучивать деньги Федуна, могут рассказать, как и почему необходимо закидать его бонусами и дать шикарные условия. Но если вести переговоры адекватно, вред ли это будет большая разница. Не больше 300-400 тысяч евро.

    На данный момент «Спартак» под руководством Карреры единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Источник: ФАН

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    11.03.2017 19:01
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 12 марта 2017, 19:08

      Совсем недавно: "Каррера - лучшее что было у Спартака за последние 10 лет", а сейчас: "кому он нужен"? Я был бы только рад, если он поработает в Спартаке 3-4 года. И надеюсь что он построит команду хорошего европейского уровня.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 марта 2017, 12:57

      Каррера и Спартак - удачное сочетание. Они оба только выигрывают от сотрудничества. А бывший толстый президент и представить не может такого тандема, потому как сам не очень умный.

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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 12 марта 2017, 11:41

      у него тоже развивается шизофрения.и фамилия как раз окраинская...

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      Рейтинг: -16

      мыцык 12 марта 2017, 07:25

      Жирный питух.

      -2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 марта 2017, 07:02

      Среди этой бредятины червяка есть одна разумная мысль - на Украине правит шиза.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 12 марта 2017, 06:59

      С Капелло знатно лоханулись... по крайней мере те кто кэшбэк с него не получал...

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      Рейтинг: +48

      Boby 12 марта 2017, 05:16

      Что-то на мужичка словесный понос напал.

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 марта 2017, 00:50

      Что за бред несёт...........Получается у человека так надо порадоваться за него и не важно иностранец он или наш из России .

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      Рейтинг: +127

      -fant- 12 марта 2017, 00:46

      Комменты этого тела, РАЗВАЛИВШЕГО Спартак (который до сих пор толком собраться не может) уже достали.

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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 11 марта 2017, 22:02

      В случае чемпионства "СПАРТАКа"...
      1. Кому нужен тренер, преведший команду к титулу впервые за 15 лет?
      2. Кому нужен тренер, простимулроваший игроков, которые до этого нихрена не выигрыали, на чемпионство?
      3. Кому нужен тренер, при котором команда перестала "доигрывать" матчи после 70-той минуты и начала бороться до конца?
      ВСЕМ.

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