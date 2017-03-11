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Червиченко: «Кому Каррера, кроме «Спартака», нужен?»

11 марта 2017, 19:01
38

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Массимо Карреры в московском клубе. По словам функционера, итальянский специалист случайно попал на свою должность и не востребован в других командах.

– Много говорится о будущем главного тренера «Спартака». С одной стороны, продлив контракт сейчас, есть риск повторить ситуацию Капелло и сборной России. С другой, в случае победы в чемпионате страны за Карреру придется солидно переплатить. Какой выход с Вашей точки зрения оптимальный?

– Не думаю, что в случае победы в чемпионате это будут совсем другие условия. У нас очень любят переоценивать заслуги иностранцев. Давайте так – попал Каррера на свой пост случайно. То, что команда на первой месте – в том числе, воля случая. Несколько матчей ведь не должны были закончиться победой «Спартака». Именно эти матчи и дали команде то преимущество над остальными, а не чемпионская игра.

Что касается контракта, то все просто. Представим, что «Спартак» стал чемпионом. И кому Каррера, кроме «Спартака», нужен? На него что, кто-то претендует? В Италии, думаю, никто. Ближайший наш сосед, который бы мог себе позволить Карреру, Украина, его точно не возьмет. В силу шизофрении, которая там творится. В России, думаю, тоже никто не будет претендовать. Конечно, те, кто любят окучивать деньги Федуна, могут рассказать, как и почему необходимо закидать его бонусами и дать шикарные условия. Но если вести переговоры адекватно, вред ли это будет большая разница. Не больше 300-400 тысяч евро.

На данный момент «Спартак» под руководством Карреры единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Червиченко Андрей
Комментарии (38)
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RedGreenHooligan
1489248418
Каррера хоть Спартаку нужен, а ты вообще нах ни кому не сдался...
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RedWhiteFans2
1489248900
Для меня этот Червяк окончательно закончился. Он типичный шизофреник. Я уверен на 100% что это его интерьвью ему ещё не раз аукнется. Может этот червяк и разбирается в селекции футболистов, в чем я сомневаюсь, если человек не видит очевидного.Классический шизофреник.
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Smolov90
1489249566
Интересно получается... За долгое время появился в Спартаке специалист, который ведёт клуб к чемпионству! Как можно недооценивать Карреру и более того, говорить про волю случая и его дальнейшую непригодность на высоком уровне... Андрей Червиченко редко высказывает грамотное мнение, чувствуется, человек явно обижен и мало компетентен!
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zigbert
1489249768
Изменения в лучшую сторону у Спартака есть.В чем не малая заслуга Карреры.Одень очки Червиченко.
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Krics
1489250608
Все по Фрейду, червяк никому не нужен, жалко человека -не полноценный и закомплексованый, все с детства. КАРРЕРА нужен СПАРТАКУ , а это уже не мало, одних болельщиков сколько.
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andrebest4
1489251090
это говорит человек который даже не знает где и кем работал Каррера...и уж тем более не видит те изменения в команде.в одном прав.что видно будет по второму сезону реальная польза тренера
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лёха72
1489251519
вот ты точно ни кому не нужен.достал уже тявкать
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Каратель помойников
1489252434
я удивляюсь кому "пердёж мозга" червяка нужен...как брошенка всё скулит и скулит
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Каратель помойников
1489253046
походу чудак с ником krokodail родственник червяка)))) причём прыщавый и необразованный)
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Диктор
1489253168
Тебя червяк кто вообще спрашивает?
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