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    Покеттино может возглавить «ПСЖ»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может продолжить карьеру в «ПСЖ». По информации источника, 45-летний специалист рассматривается руководством парижского клуба в качестве замены Унаи Эмери, который по окончании нынешнего сезона, вероятнее всего, покинет команду.

    Отметим, что Покеттино выступал за «ПСЖ» в качестве футболиста с 2001 по 2003 год и выигрывал с парижанами Кубок Интертото.

    Аргентинец возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года. Действующий контракт специалиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: Goal.com

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    11.03.2017 17:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 11 марта 2017, 20:11

      Правильно. Это лучший вариант, чем Спалетти

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 марта 2017, 19:54

      Неправильно будет если эмери выгонят, если даже псж выиграет чемпионат. Отличный тренер. Команда на ходу.. А вылет из лч сейчас это несчастный случай..



      А для покеттино псж конечно хороший шанс проявить себя на топуровне...

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