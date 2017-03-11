Покеттино может возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может продолжить карьеру в «ПСЖ». По информации источника, 45-летний специалист рассматривается руководством парижского клуба в качестве замены Унаи Эмери, который по окончании нынешнего сезона, вероятнее всего, покинет команду.

Отметим, что Покеттино выступал за «ПСЖ» в качестве футболиста с 2001 по 2003 год и выигрывал с парижанами Кубок Интертото.

Аргентинец возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года. Действующий контракт специалиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2019 года.