Лебедев заявил, что готов заменить Мутко в совете ФИФА

А, что специалистов, разбирающихся в футболе, нет? И.Лебедев в Думе ноль и в РФС тоже ноль. В ФИФА ему нельзя.
Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев подчеркнул, что готов заменить вице-премьера России Виталия Мутко в совете ФИФА.
Напомним, Международная федерация футбола запретила президенту Российского футбольного союза переизбираться в свой высший исполнительный орган по причине того, что Мутко занимает пост вице-премьера РФ, а это, по мнению организации, может вызвать конфликт интересов.
«Готов заменить Виталия Мутко в совете ФИФА, если РФС предложит мою кандидатуру», – написал Лебедев на своей странице в Twitter.
twit text
— Игорь Лебедев (@Russian1972) 11 марта 2017 г.