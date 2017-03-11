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    Лебедев заявил, что готов заменить Мутко в совете ФИФА

    Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев подчеркнул, что готов заменить вице-премьера России Виталия Мутко в совете ФИФА.

    Напомним, Международная федерация футбола запретила президенту Российского футбольного союза переизбираться в свой высший исполнительный орган по причине того, что Мутко занимает пост вице-премьера РФ, а это, по мнению организации, может вызвать конфликт интересов.

    «Готов заменить Виталия Мутко в совете ФИФА, если РФС предложит мою кандидатуру», – написал Лебедев на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    11.03.2017 12:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 марта 2017, 16:00

      А, что специалистов, разбирающихся в футболе, нет? И.Лебедев в Думе ноль и в РФС тоже ноль. В ФИФА ему нельзя.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 марта 2017, 15:58

      Кремль в задумчивости .

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +892

      Krics 11 марта 2017, 14:55

      Наш пострел везде поспел.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Krics 11 марта 2017, 15:49

      Не наш, а В.Жириновского.

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz 11 марта 2017, 14:46

      Да , сыночек ЛДПР освоился совсем и везде без мыла лезет - пора ему башку охладить малость .

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 11 марта 2017, 14:42

      Если и Лебедев не пройдет, остается выдвинуть Евгения Петросяна со своей бабой Леной Степаненко. Для верности сразу вдвоем.

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 марта 2017, 13:49

      Так он же под санкциями ЕС, его же не пускают в Европу. Болтанул, лишь бы засветится в прессе.

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 11 марта 2017, 13:02

      ахахахахахх пусть уж лучше Мутко тогда, Лебедев знатную ахинею несет... тогда точно весь мир будет в голос орать над нами

      1
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