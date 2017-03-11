Лебедев заявил, что готов заменить Мутко в совете ФИФА

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев подчеркнул, что готов заменить вице-премьера России Виталия Мутко в совете ФИФА.

Напомним, Международная федерация футбола запретила президенту Российского футбольного союза переизбираться в свой высший исполнительный орган по причине того, что Мутко занимает пост вице-премьера РФ, а это, по мнению организации, может вызвать конфликт интересов.

«Готов заменить Виталия Мутко в совете ФИФА, если РФС предложит мою кандидатуру», – написал Лебедев на своей странице в Twitter.