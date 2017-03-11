Фарфан и Антон Миранчук вернулись в общую группу «Локомотива»

Игроки «Локомотива» Джефферсон Фарфан и Антон Миранчук вернулись к полноценным тренировкам накануне домашнего матча 19-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Об этом сообщил врач железнодорожников Сергей Хайкин.

«Действительно, все игроки команды занимаются в общей группе без ограничений. Надо заметить: это не столь распространeнная картина для современного профессионального футбола. В обойме все футболисты, и это, безусловно, является преимуществом команды в борьбе на два фронта.

Пожелаем нашим ребятам и дальше обходиться без травм. И удачи в предстоящих матчах», – сказал Хайкин.

Напомним, что матч «Локомотив» – «Краснодар» пройдет в Москве 13 марта.