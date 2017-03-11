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    Фарфан и Антон Миранчук вернулись в общую группу «Локомотива»

    Игроки «Локомотива» Джефферсон Фарфан и Антон Миранчук вернулись к полноценным тренировкам накануне домашнего матча 19-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Об этом сообщил врач железнодорожников Сергей Хайкин.

    «Действительно, все игроки команды занимаются в общей группе без ограничений. Надо заметить: это не столь распространeнная картина для современного профессионального футбола. В обойме все футболисты, и это, безусловно, является преимуществом команды в борьбе на два фронта.

    Пожелаем нашим ребятам и дальше обходиться без травм. И удачи в предстоящих матчах», – сказал Хайкин.

    Напомним, что матч «Локомотив» – «Краснодар» пройдет в Москве 13 марта.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.03.2017 00:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -90

      Raider26 11 марта 2017, 13:49

      ну посмотрим что за Фарфан такой ))

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 11 марта 2017, 11:38

      пора нагонять

      0
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 11 марта 2017, 10:31

      ждем результата

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 11 марта 2017, 08:04

      Не дай Бог кончено...но если Фарфан и в следующие 2-3 тура травму получит, тогда понятно почему в Европу не "трудоустроился"...хотя Локо и без него должен себя показывать...слишком много очков в первом круге упустили

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