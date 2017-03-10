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    Симеоне хочет приобрести в «Атлетико» из «Дженоа» своего сына

    Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Атлетико», который возглавляет его отец Диего Симеоне. По информации источника, скауты мадридского клуба в ближайшее время отправятся в Италию, чтобы просмотреть 21-летнего аргентинца.

    По данным Transfermarkt, стоимость Симеоне составляет 8 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за «Дженоа» в Серии А 25 матчей, в которых забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    10.03.2017 22:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -130

      калач 12 марта 2017, 00:31

      кумовство.

      на месте руководства я бы его попер после такого ( как иЗидана который тулит свою бездарность везде даже на лавке сидел в Реале в матче )

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 марта 2017, 02:34

      как будто сын в рабство был продан, а отец подзаработал и решил вернуть сына в семью ))

      0
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      Рейтинг: +475

      sandutzu > FanatSerj 11 марта 2017, 13:14

      смешно звучит. но в этом смысле и я понял

      0
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      Рейтинг: +62

      istrebitel 10 марта 2017, 22:37

      Бабла решил сынишке подкинуть. Отец!!!

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 10 марта 2017, 22:17

      "Симеоне хочет приобрести в «Атлетико» из «Дженоа» своего сына", - ну как-то неоднозначно звучит...

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