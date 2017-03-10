Симеоне хочет приобрести в «Атлетико» из «Дженоа» своего сына

Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Атлетико», который возглавляет его отец Диего Симеоне. По информации источника, скауты мадридского клуба в ближайшее время отправятся в Италию, чтобы просмотреть 21-летнего аргентинца.

По данным Transfermarkt, стоимость Симеоне составляет 8 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Дженоа» в Серии А 25 матчей, в которых забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.