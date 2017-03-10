Роналду быстрее Месси увеличивает свой бюджет на 1 миллион

Британские экономисты провели исследование, в котором пришли к выводам, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду зарабатывает 1 миллион фунтов стерлингов быстрее, чем форвард «Барселоны» Лионель Месси. По информации источника, чтобы пополнить бюджет на данную сумму португальцу требуется 5,68 дней, в то время как аргентинец зарабатывает эти деньги за 5,96 дней.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Реал» в Примере 20 матчей, в которых забил 18 голов и сделал две результативные передачи. В активе Месси – 23 встречи, 23 забитых мяча и восемь голевых пасов.