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    Роналду быстрее Месси увеличивает свой бюджет на 1 миллион

    Британские экономисты провели исследование, в котором пришли к выводам, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду зарабатывает 1 миллион фунтов стерлингов быстрее, чем форвард «Барселоны» Лионель Месси. По информации источника, чтобы пополнить бюджет на данную сумму португальцу требуется 5,68 дней, в то время как аргентинец зарабатывает эти деньги за 5,96 дней.

    В нынешнем сезоне Роналду провел за «Реал» в Примере 20 матчей, в которых забил 18 голов и сделал две результативные передачи. В активе Месси – 23 встречи, 23 забитых мяча и восемь голевых пасов.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.03.2017 20:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1130

      petr69 10 марта 2017, 21:45

      Это на основной работе, а там еще отели, Nike b n/l

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 10 марта 2017, 20:55

      Как ? Ааа, он же Гей..

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Mr Abdullaev 10 марта 2017, 22:42

      Сам что ли проверял подставившись? Пока ты тут всякую херню бездоказательную пишешь, он чпокает тёлочек, которые тебе даже и не снились...

      0
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > Mr Abdullaev 10 марта 2017, 23:19

      развелось педобиров что-то на сайте

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 > Mr Abdullaev 11 марта 2017, 15:16

      таких как ты лохи.читаете всяких чушь! сначала надо увидеть своими глазами.мало ли что пишут.

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