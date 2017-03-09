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  • Лига чемпионов. «Барселона» забила шесть мячей в ворота «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал

Лига чемпионов. «Барселона» забила шесть мячей в ворота «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал

9 марта 2017, 00:45
219

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» переиграла «ПСЖ» со счетом 6:1, и вышла в четвертьфинал турнира. Дублем в составе каталонцев отметился Неймар. Напомним, в первой игре французы победили со счетом 4:0. Отметим, это победа стала первой в истории Лиги чемпионов, когда команда отыграла четыре мяча.

Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция) – 6:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Суарес, 3; 2:0 – Курзава, 40 (в свои ворота); 3:0 – Месси, 50; 3:1 – Кавани, 62; 4:1 – Неймар, 88; 5:1 – Неймар, 90+1 (с пенальти); 6:1 – Роберто, 90+5.

Первый матч: 0:4

Результаты Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона ПСЖ
Комментарии (219)
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4agaaa
1489009581
Лучшее что видел!!!!
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lokomotyv
1489009630
а говорят, ныралду!!!! вот вам и суарес нырял и неймар, но ПСЖ просто лохи если честно, глупое поражение
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Егориус
1489009742
Псж просто лошары века я в шоке
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Павел Буре
1489009841
Серхио рамосу привет от всей барселоны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Павел Буре
1489009919
Радуйся болельщик футбола на наших глазах творится история!!!!!!
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Павел Буре
1489010173
Парни, думаю пенальти на суаресе не было!!! но простите меня ПСЖ перешел два раза центр поля, о чем можно говорить??? за чем нам зрителям смотреть такой футбол, где одна команда стоит у ворот и не думает забивать голы?? вот за это они и поплотились!
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Александр 13
1489011110
Противно было смотреть как геймар и собака падали при любом касании симулянты,судьи вытащили барсу,а псж олухи нужно было играть в свой футбол с высоким пресингом,а не охранять результат,ну здесь все идет от тренера после таких матчей обычно пишут заявление
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MUFC_2000
1489012967
Самое что прикольное, что это сделали не Бавария или Реал и тд... А нырялды))) В очередной раз убеждаешься в продажности футбола!!!) И какой смысл этого 4 петуха за линией, если все равно ставят шляпные пенальти, а за чистую симуляцию не дают желтые - красные! Бред....
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Павел Буре
1489013528
парни прошу Вас нет смысла спорить, на наших глазах творится история, радуйтесь этому. понимаю болельщиков других команд про второй пенальти!!!! прошу вас порадуйтесь за гения иньесту, второй гол опять подтвердил его гениальность, думаю за все его заслуги ему надо дать золотой мяч как другим футболистам, например хави, рамосу, буфону, ибрагимовичу. тотти, этот список можно продолжать долго. спасибо тебе футбол за все эмоции, как положительные так и отрицательные!!!!
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ДАША Д
1489031959
Надо было под любым предлогом не выходить на поле. Техническое поражение 0-3 и четвертьфинал в кармане.
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