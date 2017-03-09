Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Барселона» забила шесть мячей в ворота «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» переиграла «ПСЖ» со счетом 6:1, и вышла в четвертьфинал турнира. Дублем в составе каталонцев отметился Неймар. Напомним, в первой игре французы победили со счетом 4:0. Отметим, это победа стала первой в истории Лиги чемпионов, когда команда отыграла четыре мяча.

    Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

    Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция) – 6:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Суарес, 3; 2:0 – Курзава, 40 (в свои ворота); 3:0 – Месси, 50; 3:1 – Кавани, 62; 4:1 – Неймар, 88; 5:1 – Неймар, 90+1 (с пенальти); 6:1 – Роберто, 90+5.

    Первый матч: 0:4

    Результаты Лиги чемпионов

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2017 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии204
    ...
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 9 марта 2017, 19:46

      Матч получился интересным .ПСЖ в матче не узнать ,по сравнению с первым матчем ,паника в концовке .Портят футбол " нырки".... Суарес получил горчичник когда нырнул на 67 минуте в штрафной ,а второе его падение в концовке - в финале ЛЧ бы такой не поставили , при том что 2 пенка в "одни ворота"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      andruhs 9 марта 2017, 13:44

      Говорят про Суареса. Да, правы. Но ведь он методично,раз за разом падал в штрафной. Но ведь он туда добегал .
      Кто мешал игрокам ПСЖ падать в штрафной Барсы, если проигрываешь - беги и хоть штабелями ложись у них. А вдруг... Это война и побеждает сильнейший. Это к тому, что не Суарес - главная причина.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > andruhs 9 марта 2017, 23:31

      6:5 это не 5:5! Поэтому главная!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 9 марта 2017, 13:21

      Я признаю, что Барса кит мирового футбола, но 2 левые пенки, фол Маскерано на Ди Марии,где должна ставится пенка. Немецкий судья в жизни в чемпионате Германии не добавит +3 к первому тайму и +5 ко второму. Если судить объективно то по мне это чисто написанный кем то сценарий.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Den Bull 9 марта 2017, 14:00

      В твоем вымышленном мире - может произойти все, что угодно - даже первый пенальти - левый..
      А в реальной жизни - глубоко на..плевать - сколько судья ЛЧ может дать в чемпионате Германии.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Protosser 9 марта 2017, 19:27

      Ну это ещё надо разобраться у кого вымышленный мир.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 9 марта 2017, 09:06

      ZENIT-59Сенсационный результат!Такое мало кто мог предсказать! По такой игре Барселона может стать победителем Лиги!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 9 марта 2017, 08:42

      просто чудо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 9 марта 2017, 07:52

      Вот удивляюсь как президент псж выбрал именно эмери он же несколько раз проиграл в чемпионатах.одним словом псж лохи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 9 марта 2017, 07:51

      Уснул на 87 минуте не верил, что Барселона забьет еще три. Я в шоке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 9 марта 2017, 07:26

      2 левых пенальти, голы на 88, 90, 95 как то странно всё

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > KorolShut 9 марта 2017, 09:25

      Так судья за уши тянул ебучих нырялд, аж но блядь добавил 5 минут, до последнего тянул, но это всё РЕДКОСТНОЕ СОВПАДЕНИЕ ...)))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > KorolShut 9 марта 2017, 09:59

      Каких два левых пенальти, шут?)
      Ты смотрел матч-то?) Неймара завалил защитник. С разных ракурсов показали.
      По второму - да, Суарес хотел упасть, но контакт был, а на большой скорости - даже небольшого толчка достаточно, чтоб у человека не успели ноги за корпусом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +281

      trudovik > MUFC_2000 9 марта 2017, 10:14

      сразу видно, что ты смотрел другой матч.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut > Protosser 9 марта 2017, 10:19

      защитник подскользнулся и упал, а неймар мог и не падать а перепрыгнуть через него, а суарес известен всем своими нырками

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > KorolShut 9 марта 2017, 10:27

      Да они просто либо дилетанты, либо так ПСЖ ненавидят. Очевидные вещи не видят. Абсолютно случайно защитник упал, с каких они там ракурсов увидели что это фол, слепые наверное. Про второй пенальти даже смешно говорить, Суарес артист, не достойный никаких наград.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > KorolShut 9 марта 2017, 11:28

      Защитник упал головой прямо в ноги Неймару, причем - сбоку, сзади.. Никто не мог бы перепрыгнуть в такой ситуации. Неймар даже мог не видеть - куда летит чувак.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Nesterenko 9 марта 2017, 11:29

      Со зрением косяки? Защитник упал в ноги Неймару, причем последний не видел, наверное, полет защитника.
      Конечно - случайно упал. Только он сбил игрока с мячом.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Protosser 9 марта 2017, 11:38

      и что это ФОЛ по твоему??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > Protosser 9 марта 2017, 11:49

      хрен с ним с первым пенальти, второй пенальти вообще вышка))) в таких ситуациях судья берет на себе нехилую ответственность, чтобы ставить настолько спорные пенальти.. и момент с маскерано и ди марией тоже вопросы вызывает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Nesterenko 9 марта 2017, 13:00

      А что это по-твоему?)))) Или можно - падать и валить игроков команды противника?)))
      Новое слово в судействе?)
      Защитник прямым контактом с Неймаром остановил его. Не сыграв в мяч)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > justozavr 9 марта 2017, 13:02

      Вызывает вопросы. Про второй я ничего не говорил. Суарес очень хотел упасть.
      Однако - тут тоже можно отметить, что контакт был, а на высокой скорости даже небольшого толчка достаточно, чтоб ноги не успели за корпусом..
      Но это лирика.
      Есть ошибки судей.
      Без этого гола - Барса забила ПСЖ 5 голов. Нельзя сказать, что они вышли в 1/4 просто так или незаслуженно.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Protosser 9 марта 2017, 13:26

      Ну это падение и случайное касание игрока соперника. Фол это умышленное нарушение.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Nesterenko 9 марта 2017, 13:50

      Это твои фантазии.
      По твоим вымышленным правилам - многие стали бы "падать и касаться противника".
      И все это было бы срывом атаки в штрафной площади.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Protosser 9 марта 2017, 14:43

      Надо просто хорошо судить вот и все.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Protosser 9 марта 2017, 19:30

      Да я смотрю у вас батенька с глазками проблема,достаньте из штанин причиндал и протрите им свои глаза!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Protosser 9 марта 2017, 19:33

      Хоть посмотри нормально,защитник упал по ходу движения и даже на Неймара не смотрел, а Неймар специально в него врезался,там километр до линии ещё мячу катиться,он его мог спокойно оббежать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > trudovik 10 марта 2017, 03:36

      Ты просто гений УХАХАХАХАХААХ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 марта 2017, 07:11

      Тренеришка Эмери в Париж может не возвращаться :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 9 марта 2017, 07:00

      После такого у игроков ПСЖ не только на футбол не встанет...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11