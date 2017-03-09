Лига чемпионов. «Барселона» забила шесть мячей в ворота «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал

Матч получился интересным .ПСЖ в матче не узнать ,по сравнению с первым матчем ,паника в концовке .Портят футбол " нырки".... Суарес получил горчичник когда нырнул на 67 минуте в штрафной ,а второе его падение в концовке - в финале ЛЧ бы такой не поставили , при том что 2 пенка в "одни ворота"
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» переиграла «ПСЖ» со счетом 6:1, и вышла в четвертьфинал турнира. Дублем в составе каталонцев отметился Неймар. Напомним, в первой игре французы победили со счетом 4:0. Отметим, это победа стала первой в истории Лиги чемпионов, когда команда отыграла четыре мяча.
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция) – 6:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Суарес, 3; 2:0 – Курзава, 40 (в свои ворота); 3:0 – Месси, 50; 3:1 – Кавани, 62; 4:1 – Неймар, 88; 5:1 – Неймар, 90+1 (с пенальти); 6:1 – Роберто, 90+5.
Первый матч: 0:4