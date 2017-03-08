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  • Рэшфорд: «Матч с «Ростовом» – полезный опыт для игроков «Манчестер Юнайтед»

Рэшфорд: «Матч с «Ростовом» – полезный опыт для игроков «Манчестер Юнайтед»

8 марта 2017, 12:26
33

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» выразил надежду, что его команде удастся победить россиян.

«Нет сомнений, что такие игры отличаются от тех, с которыми мы сталкиваемся в Англии. Важно выступать в разных местах, ведь это имеет огромное значение для футбола.

Для большинства игроков «МЮ» поездка в Ростов-на-Дону – это что-то новое, но для молодых футболистов это способ быстрее набраться опыта. Надеюсь, мы победим «Ростов» и продолжим выступление на турнире», – сказал Рэшфорд.

Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус
Комментарии (33)
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acer2003
1488965400
Не говори Гоп ,Рашфорд ! А встреча будет полезна обоим, на 100 % !!!
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XaXatyn
1488965584
Думаю Ростов МЮ пройдет , я говорю это в здавом уме и трезвой памяти ) Просто Ростову надо показать свою игру как они это умеют !
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ALeX-161-rus
1488965820
Особенно будет полезный опыт получен,если вы вылетите.
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Smolov90
1488966452
Удачи соседям. Ростов - великолепная команда. Хочется верить, что по сумме двух встреч, Ростов пройдёт дальше.
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sochi-2013
1488966792
Если правильно перевели- поссыкивают.
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Даникс-72
1488969843
Да! Да!! ДА-А-А-А!!! Мне жена на день рожденья подарила билет на юг!!! КАК??? Не знаю!!! Но я её люблю!!! Буду срывать горло за всех кто не смог попасть на МАТЧ! Осталось смыться с работы и какие-то 120 км до Ростова.
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Ral13
1488973907
Да и Ростову этот опыт будет полезен. Удачи Ростову!!!
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a-rakhmatov
1488983912
И для Ростова тоже полезный и нужный опыт в игре с элитным клубом английской премьер лиги)))
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sochi-2013
1488992110
Мне кажется, что МЮ сыграет вторым (1,5)составом. Моуринью испугается проиграть основным- так хоть отмазка будет. Мол, не очень то и хотелось. Завтра увидим.
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vgarakh
1489045942
Опыт для МЮ будет печален.
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