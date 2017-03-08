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    Рэшфорд: «Матч с «Ростовом» – полезный опыт для игроков «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» выразил надежду, что его команде удастся победить россиян.

    «Нет сомнений, что такие игры отличаются от тех, с которыми мы сталкиваемся в Англии. Важно выступать в разных местах, ведь это имеет огромное значение для футбола.

    Для большинства игроков «МЮ» поездка в Ростов-на-Дону – это что-то новое, но для молодых футболистов это способ быстрее набраться опыта. Надеюсь, мы победим «Ростов» и продолжим выступление на турнире», – сказал Рэшфорд.

    Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    08.03.2017 12:26
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 16 марта 2017, 19:30

      Надеюсь многие болеют в европе за наши клубы и знают что европа для наших клубов это "космос"...смотря на ростов - видно, что они не ссат) и играют в свой футбол...тактика Бердыева это "космос"..вот это и есть опыт...а не какие то перелеты..погода в Англии летом и похуже...)))

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 марта 2017, 10:52

      Опыт для МЮ будет печален.

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 8 марта 2017, 19:55

      Мне кажется, что МЮ сыграет вторым (1,5)составом. Моуринью испугается проиграть основным- так хоть отмазка будет. Мол, не очень то и хотелось. Завтра увидим.

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > sochi-2013 9 марта 2017, 20:45

      Можно сказать- рад, что ошибся. хочется видеть Златана в игре.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 марта 2017, 18:06

      Надеюсь, это будет не опыт,
      А урок вам на всю жизнь.
      Чтобы тут не писали ниже всякие задроты,
      Нормальные пацаны с вами, маны берегись.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 марта 2017, 17:38

      И для Ростова тоже полезный и нужный опыт в игре с элитным клубом английской премьер лиги)))

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 8 марта 2017, 15:38

      Херею с таких УБЛЮДКОВ, которые беспочвенно оскорбляют другие клубы и их болельщиков. Либо высказывайтесь по написанной статье ( только более или менее разумно) , либо идите нахер отсюда. Кроме того что вы ДИБИЛЫ, ничего другого не принимается и не запоминается!

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 8 марта 2017, 15:51

      Один из явных таких ДИБИЛОВ- это ты, недоразвитое ЧУДОВИЩЕ. Ты сам наверное не понимаешь, что метёшь. И ещё пару таких закулисных Ублюдков как ты, надо взять всем дружно и обосать!

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 8 марта 2017, 15:55

      Как ты называешь - Колхозные выскочи, будут защищать честь страны и представлять РОССИЮ в Европе. Максимум ты можешь пожелать удачи Ростову , а не говорить как ЧМО, что бы их МЮ порвал. Хотя тебе объяснять толку нет, ты же НЕОДЕКВАТ НЕОДЕКВАТНЫЙ!

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 8 марта 2017, 16:02

      С тобой бы точно попрактиковал, ДЫРЯВЫЙ. И понятие - Друзья, уверен, тебе явно не знакомо. Ты просто маленькое компьютерное ЧМО, которому просто нехер делать и другого варианта заявить о себе, ну прооооосто нет. Ладно, бегом в палату, лимит свободы исчерпан. ЧУШОК

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > gosproektikabinet 8 марта 2017, 16:18

      Наш клуб!!!? Какое отношение ты имеешь к нашему клубу??? И вообще, давай просто по хорошему растворись.

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > Smolov90 8 марта 2017, 16:23

      И вообще, с чего ты решил, что я тебе позволю нос совать свой в не свои дела...... воообще смотрю в себя поверил, считаешь что я не могу ИСКРЕННЕ поддерживать соседей РОСТОВЧАН???????

      2
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 8 марта 2017, 17:24

      Вот как раз ИНТЕРНЕТОВСКИЙ - это ты, чудовище. Порвал бы тебя в две секунды при встрече, лох законченный!!!

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > Smolov90 8 марта 2017, 19:49

      Пиши уже через Е деб..- будет понятней. Потому что, кто такой дИбил, неизвестно.

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > sochi-2013 8 марта 2017, 20:34

      Тебе что надо?

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 8 марта 2017, 20:46

      Ты, что дырявая, проснулась??? Или ты бухнёшь для смелости а потом появляешься через 3 часа, конча болотная??? Или ты кайфуешь, когда на тебя гнилого внимания обращают??? Жопу тебе порву, животное!

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 8 марта 2017, 14:51

      Да и Ростову этот опыт будет полезен. Удачи Ростову!!!

      3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 8 марта 2017, 14:16

      О!!! А он сомневается в победе! )))

      -1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 8 марта 2017, 13:53

      Вся надежда осталась на южан

      1
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      Рейтинг: +106

      Даникс-72 > dimon2602 8 марта 2017, 13:56

      Болельщики не подведут! Верим в КОМАНДУ!!! Здорово чувствовать поддержку всей страны!!! СПАСИБО от всех болельщиков из Ростова!!!

      2
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      Рейтинг: +106

      Даникс-72 8 марта 2017, 13:44

      Да! Да!! ДА-А-А-А!!! Мне жена на день рожденья подарила билет на юг!!! КАК??? Не знаю!!! Но я её люблю!!! Буду срывать горло за всех кто не смог попасть на МАТЧ! Осталось смыться с работы и какие-то 120 км до Ростова.

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