Рэшфорд: «Матч с «Ростовом» – полезный опыт для игроков «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» выразил надежду, что его команде удастся победить россиян.

«Нет сомнений, что такие игры отличаются от тех, с которыми мы сталкиваемся в Англии. Важно выступать в разных местах, ведь это имеет огромное значение для футбола.

Для большинства игроков «МЮ» поездка в Ростов-на-Дону – это что-то новое, но для молодых футболистов это способ быстрее набраться опыта. Надеюсь, мы победим «Ростов» и продолжим выступление на турнире», – сказал Рэшфорд.

Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.