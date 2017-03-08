Рэшфорд: «Матч с «Ростовом» – полезный опыт для игроков «Манчестер Юнайтед»

Надеюсь многие болеют в европе за наши клубы и знают что европа для наших клубов это "космос"...смотря на ростов - видно, что они не ссат) и играют в свой футбол...тактика Бердыева это "космос"..вот это и есть опыт...а не какие то перелеты..погода в Англии летом и похуже...)))
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» выразил надежду, что его команде удастся победить россиян.
«Нет сомнений, что такие игры отличаются от тех, с которыми мы сталкиваемся в Англии. Важно выступать в разных местах, ведь это имеет огромное значение для футбола.
Для большинства игроков «МЮ» поездка в Ростов-на-Дону – это что-то новое, но для молодых футболистов это способ быстрее набраться опыта. Надеюсь, мы победим «Ростов» и продолжим выступление на турнире», – сказал Рэшфорд.
Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.