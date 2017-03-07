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    Егоров: «Гончаренко дотренировал до того, что ЦСКА в игре с «Зенитом» ни разу не ударил в створ ворот»

    Арбитр поединка 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) Александр Егоров ответил на критику главного тренера армейцев Виктора Гончаренко, высказавшего претензии к судейству по окончании матча. Напомним, белорусский специалист заявил, что Егоров своими частыми свистками не давал командам играть.

    «Слова Гончаренко и Бабаева? Это их мнение. Мою работу оценивает мой руководитель. Могу ответить Гончаренко. Наверное, он отвлекся на меня, но ему лучше заниматься своей работой, тренировать игроков. А то дотренировал их до такой степени, что команда за всю игру не сделала ни одного удара в створ ворот», – сказал Егоров в эфире программы «Свисток» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2017 20:59
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +6306

      порт 9 марта 2017, 08:50

      Ай молодца Егорка.

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 8 марта 2017, 17:49

      Да все нормально у него будет.Одна игра не показатель.В защите боле менее порядок.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 8 марта 2017, 14:59

      к Гончаренко претензии только у тебя ....за долгое время ...а похвалы было больше чем ко всему судейскому корпусу в целом...вместе с "твоим" руководителем...А судил ты действительно плохо...с откровенным мандражом...

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 марта 2017, 13:22

      да - усерлно готовилились даже про ворота забыли

      3
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      Рейтинг: +1307

      Taps > ijgjr 8 марта 2017, 16:05

      Так держать !

      0
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 8 марта 2017, 10:47

      МОй комент заминусили, налетели защитники судейства и в частности егорова

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 8 марта 2017, 10:06

      Подъе,,,бнул,,,так подъе,,убнул,,,,,

      2
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      Рейтинг: +73

      gak71 8 марта 2017, 09:59

      Суди нормально и заткнись, ибо не тренер.

      -1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 8 марта 2017, 06:54

      У Зенита был один удар в створ - это показатель? )) Че тогда цыгану не досталось... у ЦСКА в атаке исполнителей ноль, Зенит же со всеми приобретениями сделал один удар в створ и все - красава? ))

      0
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      Рейтинг: +93

      stachel > Аид666 8 марта 2017, 18:23

      Во первых 2 удара в створ, что конечно очень мало. Во 2-х, о каких приобретениях идет речь? Кто из больших мастеров пришел в команду? Пришедшие по классу ниже ушедших! Т.е. результатом зимней трансферной компании стало не усиление команды, а ее ослабление. Отсюда и результат.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 8 марта 2017, 05:38

      Всё нормально, ошибся с составом на игру, надо было вместо Игонина ставить Тошича и Витька по по тайну,они даже если не готовы сильнее бы сыграли по тайну.и голову поменять во втором тайме на миланова... Да и в конце в опорную Сергея лучше бы поставил.он как опорную на высоком уровне ещё год два может играть.

      -1
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 8 марта 2017, 03:08

      а не надо лезть не в своё дело))

      2
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