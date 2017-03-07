Егоров: «Гончаренко дотренировал до того, что ЦСКА в игре с «Зенитом» ни разу не ударил в створ ворот»

Арбитр поединка 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) Александр Егоров ответил на критику главного тренера армейцев Виктора Гончаренко, высказавшего претензии к судейству по окончании матча. Напомним, белорусский специалист заявил, что Егоров своими частыми свистками не давал командам играть.

«Слова Гончаренко и Бабаева? Это их мнение. Мою работу оценивает мой руководитель. Могу ответить Гончаренко. Наверное, он отвлекся на меня, но ему лучше заниматься своей работой, тренировать игроков. А то дотренировал их до такой степени, что команда за всю игру не сделала ни одного удара в створ ворот», – сказал Егоров в эфире программы «Свисток» на телеканале «Матч ТВ».