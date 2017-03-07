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  • Егоров: «Гончаренко дотренировал до того, что ЦСКА в игре с «Зенитом» ни разу не ударил в створ ворот»

Егоров: «Гончаренко дотренировал до того, что ЦСКА в игре с «Зенитом» ни разу не ударил в створ ворот»

7 марта 2017, 20:59
31

Арбитр поединка 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) Александр Егоров ответил на критику главного тренера армейцев Виктора Гончаренко, высказавшего претензии к судейству по окончании матча. Напомним, белорусский специалист заявил, что Егоров своими частыми свистками не давал командам играть.

«Слова Гончаренко и Бабаева? Это их мнение. Мою работу оценивает мой руководитель. Могу ответить Гончаренко. Наверное, он отвлекся на меня, но ему лучше заниматься своей работой, тренировать игроков. А то дотренировал их до такой степени, что команда за всю игру не сделала ни одного удара в створ ворот», – сказал Егоров в эфире программы «Свисток» на телеканале «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Гончаренко Виктор Егоров Александр
Комментарии (31)
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Houston
1488910290
Красавчик. Все по делу
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KorolShut
1488910830
если бы ты как дебил не свистел постоянно то и удары бы были
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shurik45
1488910995
Этот дурень уже не одну игру губит! Гнать вон из РФПЛ!
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Arrow10
1488925309
О решило вставить свое слово подобие на судью,таким тварям как егоров только в любительском футболе судить матчи и то он и там начудит , мразь продажная
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hmelarj
1488931717
а не надо лезть не в своё дело))
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Аид666
1488945292
У Зенита был один удар в створ - это показатель? )) Че тогда цыгану не досталось... у ЦСКА в атаке исполнителей ноль, Зенит же со всеми приобретениями сделал один удар в створ и все - красава? ))
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gak71
1488956357
Суди нормально и заткнись, ибо не тренер.
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slavа0508
1488956800
Подъе,,,бнул,,,так подъе,,убнул,,,,,
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ijgjr
1488968559
да - усерлно готовилились даже про ворота забыли
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Аскорбин
1488984549
Да все нормально у него будет.Одна игра не показатель.В защите боле менее порядок.
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