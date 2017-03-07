«Ростов» посоветовал «МЮ» не брать с собой в Россию ушанки

При одинаковой среднесуточной температуре в это время :в Манчестере дождь шпарит, а в Ростове его нет.
https://www.youtube.com/watch?v=LUTPOK7Gy70. Манчестер плачет заранее...
«Манчестер Юнайтед» заявил о том, что сегодня игроки и тренерский штаб клуба вылетят в Россию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом». Пресс-служба российского клуба отреагировала на сообщение «красных дьяволов».
«Здесь тепло. Не берите с собой ушанки», – сообщили в «Ростове».
Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в Ростове-на-Дону в четверг и начнется в 21:00 по московскому времени.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) 7 марта 2017 г.