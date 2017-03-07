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    «Ростов» посоветовал «МЮ» не брать с собой в Россию ушанки

    «Манчестер Юнайтед» заявил о том, что сегодня игроки и тренерский штаб клуба вылетят в Россию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом». Пресс-служба российского клуба отреагировала на сообщение «красных дьяволов».

    «Здесь тепло. Не берите с собой ушанки», – сообщили в «Ростове».

    Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в Ростове-на-Дону в четверг и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ростов»

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    07.03.2017 11:27
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 марта 2017, 12:59

      При одинаковой среднесуточной температуре в это время :в Манчестере дождь шпарит, а в Ростове его нет.
      https://www.youtube.com/watch?v=LUTPOK7Gy70. Манчестер плачет заранее...

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 марта 2017, 23:37

      Не берите ушанки,берите....вазелин)))))))))))

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 марта 2017, 23:19

      в Ростове видимо сезон юмористов))

      -1
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 7 марта 2017, 18:20

      хорошо что про медведей не сказали а то в России они по городу пешком ходят))))

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 7 марта 2017, 15:16

      Ушанки не берите,вазелин не забудьте взять.

      7
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      Рейтинг: +116

      Pirboy > ильиных 7 марта 2017, 16:09

      Друг зачем так грубо? Это спорт, победит сильнейший. Я сам болельщик Ростова, желаю Российским командам только победы!

      3
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      Рейтинг: +116

      Pirboy > ZenitGunner 7 марта 2017, 20:00

      Насмешил:))))) ты меня друг до слёз, придётся голосовать за коммент.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ZenitGunner 8 марта 2017, 18:54

      свой жалкий патриотизм оставь у себя в межбулочном пространстве!)

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ZenitGunner 10 марта 2017, 00:30

      бла бла бла....проваливай неудачник!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 марта 2017, 14:36

      Англичане перепутали Ростов на Дону с Ростовом Великим в Ярославской области....да и там уже можно обойтись без ушанок .....удачи дончанам !!!)))

      5
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      Рейтинг: +51

      Buyan86 7 марта 2017, 14:04

      Берите ВОДКУ!!!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ZenitGunner 7 марта 2017, 23:19

      водка для дураков!

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > 7 марта 2017, 23:21

      в конце матча у ростовчан так и останется непреодолимая мысль о победе!)

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 > Buyan86 8 марта 2017, 16:12

      Пусть "РОСТОВСКУЮ"попробуют!

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ZenitGunner 8 марта 2017, 19:01

      страна то здесь как раз не причем абсолютно!)ладно если бы играть умели хотя бы,как в СССР,а сейчас политика в стране доминирует,а не качественная игра,что не скажешь об английском футболе!я люблю это игру и мой выбор МЮ!а ты можешь и дальше поливать всех грязью,обмылок!я клал на таких как ты,идиотов!вас отстреливать надо,как уток))ибо только конченный будет приравнивать футбол к коррумпированной стране до мозга костей и считать это патриотизмом!)

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ZenitGunner 10 марта 2017, 00:29

      хахахах...если у тебя все,то можешь спокойно уходить в мир иной,там тебя ждут!говна кусок необразованный...)))снова ни одного аргумента не привел,а одни слюни изо рта твоего гнилого вылетают и все)))видимо за все свою недолгую жизнь ума ты не успел набраться!соболезную,жаль тебя!удачи долбадурень)))

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ZenitGunner 10 марта 2017, 00:33

      такие бешеные ублюдки как ты долго не живут,тебя трамвай скоро переедет к ебеням одна лужа желтая останется!)

      -1
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 7 марта 2017, 12:52

      начало статьи порадовало: «Манчестер Юнайтед» заявил о том, что сегодня игроки и тренерский штаб клуба вылетят

      5
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      Рейтинг: +2697

      turist82 7 марта 2017, 12:25

      Они МЮ наверное ждут то у нас тут медведи в ушанках с балалайками ходят ))) Удачи ростовчанам!

      5
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 7 марта 2017, 12:23

      Удачи Ростову!

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