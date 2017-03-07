«Ростов» посоветовал «МЮ» не брать с собой в Россию ушанки

«Манчестер Юнайтед» заявил о том, что сегодня игроки и тренерский штаб клуба вылетят в Россию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом». Пресс-служба российского клуба отреагировала на сообщение «красных дьяволов».

«Здесь тепло. Не берите с собой ушанки», – сообщили в «Ростове».

Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в Ростове-на-Дону в четверг и начнется в 21:00 по московскому времени.