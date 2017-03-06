Брайда: «Барселона» хорошо знает Аллегри, но мы пока не можем говорить о его появлении в клубе»

Спортивный директор «Барселоны» Ариедо Брайда подчеркнул, что не имеет права обсуждать с прессой появление на тренерском мостике каталонской команды главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Также, по его словам, в СМИ ежедневно появляются новые имена кандидатов на пост рулевого сине-гранатовых.

Ранее появилась информация, что 49-летний итальянский специалист входит в расширенный список руководства «блауграны».

«Аллегри? Мы хорошо знакомы с его способностями, но в данное время мы не имеем право обсуждать его появление в клубе. Это все совершенно секретно.

В прессе ежедневно появляются новые имена: от Вальверде до Сампаоли, Кумана и Сакристана», – сказал Брайда.

Напомним, что действующий главный тренер «Барселоны» Луис Энрике уже публично объявил о своем уходе по завершении нынешнего сезона.