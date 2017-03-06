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    Аллегри заявил, что не намерен возглавлять «Арсенал»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подчеркнул, что у него нет планов перебраться в «Арсенал». Ранее СМИ сообщили, что итальянский специалист согласовал контракт с «канонирами» и возглавит их летом, в случае, если Арсен Венгер покинет клуб.

    «Я могу повторить вам еще раз: работа в «Арсенале» не входит в мои планы. В обратном случае, сначала я бы оповестил об этом руководство «Ювентуса».

    У меня контракт до 2018 года, и не только я буду решать свое будущее. Когда наступит определенный момент, мы обсудим все с руководством. Так было в прошлом году, в этом я также не буду менять принципов», – сказал Аллегри.

    После 27-ми туров «старая синьора» возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая ближайшего преследователя «Рому» на восемь очков.

    Источник: Goal.com

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    06.03.2017 12:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 7 марта 2017, 20:25

      Переоцененный тренер. Как по мне, за всю свою тренерскую карьеру, успехов особых не добился. И в АПЛ игру поставить не сможет. Чисто моё мнение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 6 марта 2017, 15:34

      потому что нечего там делать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 6 марта 2017, 13:53

      да-да

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 марта 2017, 13:14

      По-моему, Аллегри себя и в Турине неплохо чувствует, зачем ему в Арсенал?!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 6 марта 2017, 12:53

      давай в Тулу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 6 марта 2017, 12:52

      Неожиданно.. Лучшая команда Италии, которая ведет реальную борьбу за все трофеи, включая ЛЧ, или клуб, который, если повезет - может попасть в еврокубки..

      -1
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