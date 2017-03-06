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Аллегри заявил, что не намерен возглавлять «Арсенал»

6 марта 2017, 12:48
6

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подчеркнул, что у него нет планов перебраться в «Арсенал». Ранее СМИ сообщили, что итальянский специалист согласовал контракт с «канонирами» и возглавит их летом, в случае, если Арсен Венгер покинет клуб.

«Я могу повторить вам еще раз: работа в «Арсенале» не входит в мои планы. В обратном случае, сначала я бы оповестил об этом руководство «Ювентуса».

У меня контракт до 2018 года, и не только я буду решать свое будущее. Когда наступит определенный момент, мы обсудим все с руководством. Так было в прошлом году, в этом я также не буду менять принципов», – сказал Аллегри.

После 27-ми туров «старая синьора» возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая ближайшего преследователя «Рому» на восемь очков.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Ювентус Арсенал Аллегри Массимилиано
Комментарии (6)
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Protosser
1488793967
Неожиданно.. Лучшая команда Италии, которая ведет реальную борьбу за все трофеи, включая ЛЧ, или клуб, который, если повезет - может попасть в еврокубки..
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Пабло6
1488794022
давай в Тулу
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zatonn
1488795268
По-моему, Аллегри себя и в Турине неплохо чувствует, зачем ему в Арсенал?!
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melnicn
1488797583
да-да
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tilvan
1488803692
потому что нечего там делать
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Пикап96
1488907540
Переоцененный тренер. Как по мне, за всю свою тренерскую карьеру, успехов особых не добился. И в АПЛ игру поставить не сможет. Чисто моё мнение
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