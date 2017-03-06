Аллегри заявил, что не намерен возглавлять «Арсенал»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подчеркнул, что у него нет планов перебраться в «Арсенал». Ранее СМИ сообщили, что итальянский специалист согласовал контракт с «канонирами» и возглавит их летом, в случае, если Арсен Венгер покинет клуб.

«Я могу повторить вам еще раз: работа в «Арсенале» не входит в мои планы. В обратном случае, сначала я бы оповестил об этом руководство «Ювентуса».

У меня контракт до 2018 года, и не только я буду решать свое будущее. Когда наступит определенный момент, мы обсудим все с руководством. Так было в прошлом году, в этом я также не буду менять принципов», – сказал Аллегри.

После 27-ми туров «старая синьора» возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая ближайшего преследователя «Рому» на восемь очков.