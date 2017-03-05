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РФПЛ. «Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком»

5 марта 2017, 18:26
151

В матче 18-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» – 2:2. Дебютным голом в составе московского клуба отметился нападающий Луис Адриано, который пополнил состав красно-белых во время зимнего трансферного окна.

Таким образом, «Спартак» набрал 41 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от идущего вторым «Зенита» составляет пять очков. «Краснодар» же набрал 29 баллов и поднялся на четвертую позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандо, 3; 1:1 – Таски, 15 (в свои ворота); 1:2 – Адриано, 54; 2:2 – Смолов, 73 (с пенальти).

Краснодар: Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский (Жигулев, 30), Подберезкин, Клаэссон (Окриашвили, 71), Смолов, Вандерсон (Перейра, 64).

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Мельгарехо, 81), Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.

Предупреждения: Смолов, 63 – Глушаков, 45+2; Зобнин, 68; Зе Луиш, 90+3.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (151)
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Дэс
1488727793
Повезло Краснодару, так повезло... Ничего он не мог сделать, пенальти так себе, автогол и всё, опасных моментов не было... Спартак все мячи забил с помощью борьбы и с игры. Молодцы Спартак, ничего, бывают и такие матчи! Вы лучшие!
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VVM1964
1488727902
ВОТ ЭТО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАТЧ ТУРА !!! И ОТВЕТ НА ВОПРОС - КТО ДОСТОИН БЫТЬ ЧЕМПИОНОМ , А КТО НЕТ - ОЧЕВИДЕН . ВОТ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ БОЕВАЯ НИЧЬЯ , А НЕ ТА ТЯГОМОТИНА , КОТОРАЯ БЫЛА ВЧЕРА . ЖАЛЬ , ЧТО НЕ ПОБЕДИЛИ , ЖАЛЬ , ЧТО ПРОПУСТИЛИ ДВА МЯЧА , ПРИ ТОМ , ЧТО НА ЭТИ ГОЛЫ КРАСНОДАР НЕ НАРАБОТАЛ . СТАТУС КВО ПОСЛЕ ЭТОГО ТУРА СОХРАНЕН , А ЭТО НАМ НА ПОЛЬЗУ . ПОРАДОВАЛ НАСТРОЙ И ГОТОВНОСТЬ СПАРТАКА К БОРЬБЕ .
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Диктор
1488728092
Уроды,получили левый пенальти ,а когда Гранквист рассекал локтем бровь Мельгарехо -ничего.Обидно,Спартак играл лучше.
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Диктор
1488728183
Лично для меня Спартак показал чемпионскую игру.
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Geffon
1488728295
Краснодар Молодцы, держались в меньшинстве, но такие команды как спартак надо обыгрывать.
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Диктор
1488728555
Судья вытащил Краснодар за уши.
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ufos73
1488728728
Ни сколько не удивлен, так и говорил, если у быков игра не пойдет, судья все равно, так просто победу Спартаку не отдаст... Спартак до конца сезона будет играть против 12 игроков (
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Lenin26
1488729084
Свини отскочили,если бы не травма у Феди то результат был бы другим,а пенальти справедливый надо было ставить ещё когда Кутепо Смолова сбил при выходи одид в один с кипером.Глушакова надо наказывать за черезмерно грубую игру ,не первый раз играков травмирует,а гни...ду Зе Луиша вообше удалять надо было ,намеренно пытался ударить ногой в голову и слава богу не попал,такое поведение не льзя оставлять безнаказанным.
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Lenin26
1488729393
у судьи походу совесть к концу игры проснулась,всю игру тянул свиней и лишь под конец начал свистеть как велят правила.
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ЖОРРО
1488729784
Отличная игра!!!Красиво играли!Не то что вчера ЦСКА с Зенитом....
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