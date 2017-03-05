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    РФПЛ. «Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком»

    В матче 18-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» – 2:2. Дебютным голом в составе московского клуба отметился нападающий Луис Адриано, который пополнил состав красно-белых во время зимнего трансферного окна.

    Таким образом, «Спартак» набрал 41 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от идущего вторым «Зенита» составляет пять очков. «Краснодар» же набрал 29 баллов и поднялся на четвертую позицию.

    Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

    Краснодар – Спартак (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Фернандо, 3; 1:1 – Таски, 15 (в свои ворота); 1:2 – Адриано, 54; 2:2 – Смолов, 73 (с пенальти).

    Краснодар: Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский (Жигулев, 30), Подберезкин, Клаэссон (Окриашвили, 71), Смолов, Вандерсон (Перейра, 64).

    Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Мельгарехо, 81), Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.

    Предупреждения: Смолов, 63 – Глушаков, 45+2; Зобнин, 68; Зе Луиш, 90+3.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 18:26
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    Комментарии122
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 6 марта 2017, 02:21

      хороший был матч,игра интересная,не то что субботняя хотьба "претендентов на чемпионство".странно то что горе журналюги обсуждали зарплату Адриано(мол много получать будет),но при этом не слова о з/п дзюбишки и кокошки(им то только за паспорт платят).Адриано играет в футбол,а не ходит по полю как наши сборники-миллионеры

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 5 марта 2017, 20:57

      Учитывая, что Спартак играл на чужом поле, и с командой участницей ЛЕ,
      Забил один мяч в свои ворота, второй-Придумал судья, Он находится
      В неплохой форме.
      Самое главное, что бы не терял очки в проходных матчах и все будет
      окей!!!

      0
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      Рейтинг: +163

      LIWER RW 5 марта 2017, 20:12

      Игра была равна..., играли две классные команды. Краснодару повезло больше. Наши победы еще впереди.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 5 марта 2017, 19:58

      Я не фанат Спартака, но пенальти не было! не сказать, что судья виноват, просто ошибся, плюс давление трибун! Галицкий, вытянув руку в стороны точки, передавал судье свои импульсы на астральном уровне!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > David_Fio 5 марта 2017, 20:14

      Сходи голову проверь.

      3
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > Урия Гип 5 марта 2017, 20:20

      я-то схожу и мне, если что - помогут, а тебе уже вряд ли...

      2
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > David_Fio 5 марта 2017, 21:08

      А на астральном уровне?

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 марта 2017, 19:28

      Реброву не только штанги целовать - но и защитников своих перед игрой

      3
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 5 марта 2017, 19:17

      Я на тех, кто минусует мне на предыдущий комментарий не в обиде, (я не болельщик Краснодара или Спартака),просто обращаюсь к ним, вы игру хоть видели, действительно Спартак был ближе к победе,это скажет вам любой специалист

      6
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > _Аналитик_ 5 марта 2017, 19:32

      Надо быть объективным - шансы были равны - болею за Спартак поставил на них и был уверен но игра показала - что то чуток не хватает надеюсь все исправят и Спартак станет чемпионов

      0
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ > ijgjr 5 марта 2017, 19:44

      я уже в предыдущих комментариях говорил,кто будет разыгрывать 1-2 места, по сегодняшней игре: Краснодар ударил в створ ворот 3 раза, Спартак 5 раз, против статистики не попрешь у Краснодара есть проблемы в атаке, с последним ударом

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > _Аналитик_ 7 марта 2017, 21:38

      По мне Краснодар не соперник Спартаку за первое место - тем более с Шалимовым -

      0
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ > ijgjr 7 марта 2017, 21:59

      Если лень посмотреть предыдущие комменты,1-2 место разыграют Зенит и Спартак

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 5 марта 2017, 19:06

      надо было выигрывать и уходить в отрыв

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 марта 2017, 19:03

      Отличная игра!!!Красиво играли!Не то что вчера ЦСКА с Зенитом....

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 5 марта 2017, 18:56

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      у судьи походу совесть к концу игры проснулась,всю игру тянул свиней и лишь под конец начал свистеть как велят правила.

      -6
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      ...
      Рейтинг: +31

      Geffon > Lenin26 5 марта 2017, 18:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так это ни для кого не секрет что судья их за уши вытягивают

      -7
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      ...
      Рейтинг: +3692

      lordmrv > Geffon 5 марта 2017, 19:05

      Говнофон, мы с тобой видимо разные чемпионаты смотрим?

      4
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      Рейтинг: +31

      Geffon > lordmrv 5 марта 2017, 19:09

      Видать, ну ты же болельщик спартаГа (Тушино) что с тобой спорить

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > lordmrv 5 марта 2017, 19:09

      Да нет один,вот только ты его через жопу смотришь

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3692

      lordmrv > Geffon 5 марта 2017, 19:10

      Ты не спорь, а аргументируй

      0
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      Рейтинг: +3692

      lordmrv > Lenin26 5 марта 2017, 19:11

      Ага, через вашу, натруженную

      0
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      Рейтинг: +31

      Geffon > lordmrv 5 марта 2017, 19:11

      какие тебе аргументы нужны?? спартак играл грязно, судьи вас всегда за уши тянут. Все все видели прекрасно

      -2
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      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > Lenin26 5 марта 2017, 19:23

      на анус свой минус поставь

      -1
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > "supermax" 5 марта 2017, 21:13

      Противоестественный ты какой то. Анусами интересуешься. Нехорошо!

      1
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      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > Урия Гип 5 марта 2017, 21:56

      ебло закрой, гражданин мира

      -1
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      Рейтинг: +7811

      BarStep 5 марта 2017, 18:55

      Прошли два матча с участием всех претендентов на золото чемпионата, и сегодня мне лично стало понятно кто будет чемпионом. И не кто меня не переубедит, что впереди еще 12 туров и, что все еще не ясно (Зениту срочно нужно менять тренера - игроки есть, но нет команды). Но..., вчера было много "лесных" слов сказано в адрес наших сборников ( правда почему то только Зенитовских), так вот, сегодня хотелось бы от тех же людей услышать такие же слова в адрес Глушакова, Смолова, Кутепова, Комбарова, Газинского и т.п.... В целом, обе команды поздравляю с интересной игрой!

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      Рейтинг: +7811

      BarStep > VVM1964 5 марта 2017, 19:08

      Да нет, это не эмоции - просто трезво оцениваю увиденное вчера и сегодня...

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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > VVM1964 5 марта 2017, 19:36

      Посмотрим. Зенит тяжеловато играет. Луческу на сборах, перегрузил игроков физически. Но через неделю летать будут, а тут и Спартак на очереди.

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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > VVM1964 5 марта 2017, 20:07

      Из ЛЕ вылетели. Так бы не до этого было.

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