РФПЛ. «Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком»

В матче 18-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» – 2:2. Дебютным голом в составе московского клуба отметился нападающий Луис Адриано, который пополнил состав красно-белых во время зимнего трансферного окна.

Таким образом, «Спартак» набрал 41 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от идущего вторым «Зенита» составляет пять очков. «Краснодар» же набрал 29 баллов и поднялся на четвертую позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандо, 3; 1:1 – Таски, 15 (в свои ворота); 1:2 – Адриано, 54; 2:2 – Смолов, 73 (с пенальти).

Краснодар: Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский (Жигулев, 30), Подберезкин, Клаэссон (Окриашвили, 71), Смолов, Вандерсон (Перейра, 64).

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Мельгарехо, 81), Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.

Предупреждения: Смолов, 63 – Глушаков, 45+2; Зобнин, 68; Зе Луиш, 90+3.

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