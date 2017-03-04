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    Президент «Оренбурга» уверен, что пенальти в ворота «Арсенала» был назначен по правилам

    Президент «Оренбурга» Василий Столыпин высказал свою точку зрения на эпизод с назначением пенальти в ворота тульского «Арсенала» (3:0) в поединке 18-го тура РФПЛ. Напомним, что главный тренер «оружейников» Сергей Кирьяков после игры резко высказался в адрес главного арбитра матча Владимира Сельдякова.

    «Мы посмотрели повторы. Судя по ним, был реальный пенальти. То, что показали на повторе – там видно фол на Воробьеве в штрафной площади, все судья верно поставил. Сомнений у меня этот пенальти не вызвал. На повторе четко и ясно было видно», – сказал Столыпин.

    После сегодняшней встречи «Оренбург» набрал 15 очков и сравнялся по этому показателю с «Крыльями Советов», но все равно продолжает находиться в зоне переходных матчей, занимая 13 строчку и уступая самарцам по дополнительным показателям.

    Источник: Р-Спорт

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    04.03.2017 18:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 21:17

      нашли кого спросить, специалисты.

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