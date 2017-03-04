Президент «Оренбурга» уверен, что пенальти в ворота «Арсенала» был назначен по правилам

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин высказал свою точку зрения на эпизод с назначением пенальти в ворота тульского «Арсенала» (3:0) в поединке 18-го тура РФПЛ. Напомним, что главный тренер «оружейников» Сергей Кирьяков после игры резко высказался в адрес главного арбитра матча Владимира Сельдякова.

«Мы посмотрели повторы. Судя по ним, был реальный пенальти. То, что показали на повторе – там видно фол на Воробьеве в штрафной площади, все судья верно поставил. Сомнений у меня этот пенальти не вызвал. На повторе четко и ясно было видно», – сказал Столыпин.

После сегодняшней встречи «Оренбург» набрал 15 очков и сравнялся по этому показателю с «Крыльями Советов», но все равно продолжает находиться в зоне переходных матчей, занимая 13 строчку и уступая самарцам по дополнительным показателям.