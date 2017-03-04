Молодежное первенство. «Локомотив» отправил в ворота «Крыльев Советов» семь безответных голов

В матче 18-го тура молодежного первенства «Локомотив» нанес сокрушительное поражение «Крыльям Советов», отправив в сетку ворот самарцев семь безответных мячей.

Отметим, что хет-триком отметился нападающий Игорь Портнягин. Также один из голов на свой счет записал хавбек Амир Натхо.

Молодежное первенство. 18-й тур

Крылья Советов (мол.) – Локомотив (мол.) – 0:7 (0:4)

Голы: 0:1 – Портнягин, 14; 0:2 – Тугарев, 18 (с пенальти); 0:3 – Натхо, 42; 0:4 – Шаров, 45; 0:5 – Портнягин, 54; 0:6 – Портнягин, 76; 0:7 – Дорофеев, 88.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства