Молодежное первенство. «Локомотив» отправил в ворота «Крыльев Советов» семь безответных голов

В матче 18-го тура молодежного первенства «Локомотив» нанес сокрушительное поражение «Крыльям Советов», отправив в сетку ворот самарцев семь безответных мячей.
Отметим, что хет-триком отметился нападающий Игорь Портнягин. Также один из голов на свой счет записал хавбек Амир Натхо.
Молодежное первенство. 18-й тур
Крылья Советов (мол.) – Локомотив (мол.) – 0:7 (0:4)
Голы: 0:1 – Портнягин, 14; 0:2 – Тугарев, 18 (с пенальти); 0:3 – Натхо, 42; 0:4 – Шаров, 45; 0:5 – Портнягин, 54; 0:6 – Портнягин, 76; 0:7 – Дорофеев, 88.
Календарь молодежного первенства
Источник: Бомбардир.ру