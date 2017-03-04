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    Молодежное первенство. «Локомотив» отправил в ворота «Крыльев Советов» семь безответных голов

    В матче 18-го тура молодежного первенства «Локомотив» нанес сокрушительное поражение «Крыльям Советов», отправив в сетку ворот самарцев семь безответных мячей.

    Отметим, что хет-триком отметился нападающий Игорь Портнягин. Также один из голов на свой счет записал хавбек Амир Натхо.

    Молодежное первенство. 18-й тур

    Крылья Советов (мол.) – Локомотив (мол.) – 0:7 (0:4)

    Голы: 0:1 – Портнягин, 14; 0:2 – Тугарев, 18 (с пенальти); 0:3 – Натхо, 42; 0:4 – Шаров, 45; 0:5 – Портнягин, 54; 0:6 – Портнягин, 76; 0:7 – Дорофеев, 88.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 14:04
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