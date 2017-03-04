Покеттино не планирует уходить из «Тоттенхэма» в «Барселону»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино дал понять, что не намерен в ближайшее время покидать английский клуб. Ранее сообщалось, что аргентинский специалист попал в число претендентов на пост наставника «Барселоны».
«Не хочу уходить из «Тоттенхэма», ведь это один из лучших клубов Европы.
«Барселона»? Я видел этот список претендентов. Кажется, там сто имен. То, что мое имя фигурирует среди остальных, я не считаю комплиментом», – подчеркнул Покеттино.
Источник: Sport.es
выше того, что есть они не прыгнут..и на супербольшие траты они не пойдут.
фраза по тоттенхем из фильма "Залечь на дно в Брюгге" : "Ты и не говно , но и до вершин не добрался. как тоттенхем." очень точная.
а у покеттино если с барсой не получится, то ниче страшного - реноме он себе не испортит..