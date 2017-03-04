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    Покеттино не планирует уходить из «Тоттенхэма» в «Барселону»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино дал понять, что не намерен в ближайшее время покидать английский клуб. Ранее сообщалось, что аргентинский специалист попал в число претендентов на пост наставника «Барселоны».

    «Не хочу уходить из «Тоттенхэма», ведь это один из лучших клубов Европы.

    «Барселона»? Я видел этот список претендентов. Кажется, там сто имен. То, что мое имя фигурирует среди остальных, я не считаю комплиментом», – подчеркнул Покеттино.

    Источник: Sport.es

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    04.03.2017 09:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 марта 2017, 20:06

      зря.. тоттенхэму сложно будет чемпионство завоевать.. тем более сейчас, когда пришли в лигу конте и маур ..

      выше того, что есть они не прыгнут..и на супербольшие траты они не пойдут.

      фраза по тоттенхем из фильма "Залечь на дно в Брюгге" : "Ты и не говно , но и до вершин не добрался. как тоттенхем." очень точная.



      а у покеттино если с барсой не получится, то ниче страшного - реноме он себе не испортит..

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