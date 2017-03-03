Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Я не монстр»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своих взаимоотношениях с футболистами «красных дьяволов». По словам португальского специалиста, он не считает себя монстром, как пишут о нем в СМИ.

    «Мне кажется, что в «Манчестер Юнайтед» все поняли, что я не монстр, как пишут обо мне СМИ. Я не такой плохой и заносчивый парень или трудный человек, с которым невозможно работать. У меня хорошие отношения с командой, и футболисты счастливы тренироваться под моим руководством. Мне хочется совершенствоваться и эволюционировать с «Манчестер Юнайтед», – сказал Моуринью.

    Напомним, Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. На данный момент «красные дьяволы» занимают в турнирной таблице АПЛ шестое место, имея в активе 48 очков.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2017 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11