Моуринью: «Я не монстр»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своих взаимоотношениях с футболистами «красных дьяволов». По словам португальского специалиста, он не считает себя монстром, как пишут о нем в СМИ.

«Мне кажется, что в «Манчестер Юнайтед» все поняли, что я не монстр, как пишут обо мне СМИ. Я не такой плохой и заносчивый парень или трудный человек, с которым невозможно работать. У меня хорошие отношения с командой, и футболисты счастливы тренироваться под моим руководством. Мне хочется совершенствоваться и эволюционировать с «Манчестер Юнайтед», – сказал Моуринью.

Напомним, Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. На данный момент «красные дьяволы» занимают в турнирной таблице АПЛ шестое место, имея в активе 48 очков.