Кубок Германии. Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Гамбург» и вышла в полуфинал

В матче 1/4 финала Кубка Германии менхенгладбахская «Боруссия» в гостях оказалась сильнее «Гамбурга» со счетом 2:1. Отметим, что оба гола встречи в составе «жеребят» были забиты с пенальти во втором тайме.

Таким образом, «Боруссия» пробилась в полуфинал турнира. Соперник менхенгладбахского клуба определится позднее в результате жеребьевки.

Кубок Германии. 1/4 финала

Гамбург – Боруссия М – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Штиндль, 53 (с пенальти); 0:2 – Раффаэл, 61 (с пенальти); 1:2 – Вуд, 90+2.

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