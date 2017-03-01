«Барселона» может приобрести Дибалу, если Неймар перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Барселоны» может приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, если форвард каталонского клуба Неймар во время летнего трансферного окна перейдет в «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что потенциальный переход бразильца в стан «красных дьяволов» оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, ранее сообщалось, что Дибала в ближайшее время подпишет с «Ювентусом» новый контракт и будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «Барселону» в Примере 20 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью голевыми пасами. В активе Дибалы – 19 встреч в Серии А, семь голов и три результативные передачи.