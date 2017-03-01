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    «Барселона» может приобрести Дибалу, если Неймар перейдет в «Манчестер Юнайтед»

    Руководство «Барселоны» может приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, если форвард каталонского клуба Неймар во время летнего трансферного окна перейдет в «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что потенциальный переход бразильца в стан «красных дьяволов» оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов.

    Напомним, ранее сообщалось, что Дибала в ближайшее время подпишет с «Ювентусом» новый контракт и будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

    В нынешнем сезоне Неймар провел за «Барселону» в Примере 20 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью голевыми пасами. В активе Дибалы – 19 встреч в Серии А, семь голов и три результативные передачи.

    Источник: Express.co.uk

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    01.03.2017 20:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 2 марта 2017, 10:48

      Может , а может и не приобрести

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 2 марта 2017, 09:13

      Ну я даже не знаю..
      В последнее время - у него - "не идет" - косячит в верных моментах..
      За 200 млн - можно и подумать)

      1
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 2 марта 2017, 01:13

      вы что издеваетесь!!! этого симулянта сломает АПЛ. и таких денег никто не стоит

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