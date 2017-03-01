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    Гвардиола ставит цель только побеждать

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о задачах своей команды, а также о поддержке владельцем клуба.

    «Все понимают, что будущее тренера зависит всегда от результатов команды. Шейх Мансур хотел бы, чтобы я оставался в клубе еще очень-очень долго, но, повторюсь, все будет зависеть от результатов. Наше руководство помогает тренерскому штабу, делает все для того, чтобы достичь успеха.

    Мы не говорили о конкретных задачах. Клуб доволен, если мы побеждаем. Все понимают, что нужно побеждать. Я уже сталкивался с этим в прошлом и еще столкнусь в будущем», – сказал Гвардиола.

    Стоит отметить, что действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    01.03.2017 08:32
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