Гвардиола ставит цель только побеждать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о задачах своей команды, а также о поддержке владельцем клуба.

«Все понимают, что будущее тренера зависит всегда от результатов команды. Шейх Мансур хотел бы, чтобы я оставался в клубе еще очень-очень долго, но, повторюсь, все будет зависеть от результатов. Наше руководство помогает тренерскому штабу, делает все для того, чтобы достичь успеха.

Мы не говорили о конкретных задачах. Клуб доволен, если мы побеждаем. Все понимают, что нужно побеждать. Я уже сталкивался с этим в прошлом и еще столкнусь в будущем», – сказал Гвардиола.

Стоит отметить, что действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до середины 2019 года.