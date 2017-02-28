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Агент раскрыл суммы отступных за Смолова и Шатова

28 февраля 2017, 12:51
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Футбольный агент Кахор Муминов рассказал о том, какую сумму составляют отступные за лучшего бомбардира текущего сезона РФПЛ Федора Смолова и полузащитника «Зенита» Олега Шатова.

«Фиксированная сумма, прописанная в контракте Смолова, – 30 миллионов евро. У Шатова – 16 миллионов. Когда Олег продлевал соглашение с «Зенитом», эта цифра стала предметом переговоров. Мы не хотели, чтобы она была какой-то заоблачной, так как мечта Шатова – попробовать свои силы в Европе. Для 25 ведущих европейских команд мы добились того, чтобы «Зенит» предоставил льготу – 16 миллионов. Учитывая, какие деньги за счет телевизионных прав получают клубы АПЛ, думаю, эта сумма не станет проблемой в переговорном процессе. Сегодняшний вопрос – это игра Олега в весенней части чемпионата и предстоящем Кубке конфедераций. Олег должен вернуться к уровню, при котором он стал бы опять интересен для европейских топ-клубов.

30 миллионов – это фактически запретительная цена на выход. Никто сегодня за русского футболиста таких денег давать не готов. Думаю, клуб точно не хочет, чтобы его игрок, даже в интересах сборной России, уехал в Европу. Мы же должны пробить эту стену! А то нас все время ругают за лимит, огромные зарплаты и за то, что наши футболисты не хотят никуда срываться. Но это не связанные друг с другом вещи. А с «Краснодаром», поверьте, мы найдем общий язык», – заявил Муминов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Смолов Федор Шатов Олег
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