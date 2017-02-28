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Игнашевич хотел уйти из ЦСКА в другой клуб этой зимой

28 февраля 2017, 07:51
17

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, сотрудничающей с Сергеем Игнашевичем, признался, что защитник мог покинуть ЦСКА этой зимой. По словам Муминова, 37-летний россиянин имел предложение от другого клуба.

– Игнашевич не подумывает о завершении игровой карьеры?

– Нет, насколько я знаю, хочет играть. Более того, зимой было предложение. И если бы в ЦСКА не поменялся тренер – он бы его принял. Такая вот была у него эмоциональная реакция. То есть Сергей полон решимости играть и дальше.

– ЦСКА вряд ли предложит ему новый контракт?

– Только из-за этого интервью? Нет! Руслан Аджинджал – тоже наш клиент – в этом возрасте получил приглашение в «Краснодар». Так что в футболе разные случаи бывают.

В нынешнем сезоне чемпионата России Игнашевич провел 15 матчей, в которых забил три гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игнашевич Сергей Гончаренко Виктор
Комментарии (17)
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Супермачо
1488259395
Может это таджикский дворник, который у здания ProSports Management убирает? А что? Он тоже в какой-то степени представитель. )
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DEFENDER114
1488261181
Игнашевич мог бы играть в любом клубе РФПЛ и многих других лиг
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vladimir-7
1488261512
С.Игнашевич никуда не перейдёт из ПФК ЦСКА и продолжит играть там.
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Randy Ram
1488263056
"Более того, зимой было предложение. И если бы в ЦСКА не поменялся тренер – он бы его принял." - странно, вроде со Слуцким Игнашевич никогда не конфликтовал...а тут какое-то странное заявление
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zico2205
1488266299
Ждет когда Слуцкий в Англию позовет...
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and4ever86
1488273206
Пусть лучше уйдет из сборной. Защита сборной это какой-то волшебный лес: гнилое бревно Сережа и 2-е березы, изъеденные жуками.
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Boniel+
1488273891
Нет человека,который сделал для ЦСКА больше чем Сергей.Его нужно уважать и помочь комфортно завершить карьеру.Спасибо тебе Сергей!!!
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diadushka
1488274712
А почему не говорит от какого клуба было предложение?))) Не уж то ФК "Семеново", поэтому и стремно говорить) Про Шатова он ведь заявил, что Ливерпуль интересуется, хотя ни один человек из Ливерпуля наверняка и слышать не слышал о Шатове
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Урия Гип
1488284611
Зимой? Хорошо, что дорогу назад нашёл.
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sour12
1488328450
Сергей на уровне в свои годы, не хуже навеса,ЦСКА контракт продлит в любом случае, вопрос нахождения в команде это будет ли он получать столько же игрового времени сколько раньше,только из за этого он может уйти, но потом вернется что бы остаться в структуре клуба.
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