Игнашевич хотел уйти из ЦСКА в другой клуб этой зимой

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, сотрудничающей с Сергеем Игнашевичем, признался, что защитник мог покинуть ЦСКА этой зимой. По словам Муминова, 37-летний россиянин имел предложение от другого клуба.

– Игнашевич не подумывает о завершении игровой карьеры?

– Нет, насколько я знаю, хочет играть. Более того, зимой было предложение. И если бы в ЦСКА не поменялся тренер – он бы его принял. Такая вот была у него эмоциональная реакция. То есть Сергей полон решимости играть и дальше.

– ЦСКА вряд ли предложит ему новый контракт?

– Только из-за этого интервью? Нет! Руслан Аджинджал – тоже наш клиент – в этом возрасте получил приглашение в «Краснодар». Так что в футболе разные случаи бывают.

В нынешнем сезоне чемпионата России Игнашевич провел 15 матчей, в которых забил три гола.