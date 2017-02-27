Россия примет Аргентину в первом матче на обновленных «Лужниках»

Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказал, что дебютной встречей на реконструируемой БСА «Лужники» станет поединок между сборными России и Аргентины, который, скорее всего, состоится в первой половине ноября нынешнего года. В эксплуатацию стадион, обновляемый к мировому первенству 2018 года, сдадут в июне.

Напомним, что реконструкция арены, в частности, предусматривает расширение вместительности (с 78 до 81-й тысячи зрителей) и оборудование ее натуральным газоном.

«Лужники» будут сданы в июне и формально переданы в эксплуатацию. Как уже сообщил РФС, официальное открытие будет матчем с Аргентиной. Предварительно дата матча – 11 ноября», – сказал Гуляев.