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  • Россия примет Аргентину в первом матче на обновленных «Лужниках»

Россия примет Аргентину в первом матче на обновленных «Лужниках»

27 февраля 2017, 12:30
3

Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказал, что дебютной встречей на реконструируемой БСА «Лужники» станет поединок между сборными России и Аргентины, который, скорее всего, состоится в первой половине ноября нынешнего года. В эксплуатацию стадион, обновляемый к мировому первенству 2018 года, сдадут в июне.

Напомним, что реконструкция арены, в частности, предусматривает расширение вместительности (с 78 до 81-й тысячи зрителей) и оборудование ее натуральным газоном.

«Лужники» будут сданы в июне и формально переданы в эксплуатацию. Как уже сообщил РФС, официальное открытие будет матчем с Аргентиной. Предварительно дата матча – 11 ноября», – сказал Гуляев.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аргентина
Комментарии (3)
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and4ever86
1488193922
Примет от Аргентины:)))
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DEFENDER114
1488200959
Пожалуй, любопытно будет посмотреть этот матч в новых Лужниках. С удовольствием пойду на стадион
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Болельщик Реал Мадрида
1488205707
У сборной России, нет шансов, разумеется если Аргентина, не привезет в России третий или четвертый состав.
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