Моуринью: «МЮ» летом купит двух-трех игроков, которые помогут выйти команде на новый уровень»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что в летнее трансферное окно его команда планирует усилиться футболистами топ-уровня. Португальский специалист отметил, что клуб пополнят два-три новых игрока.

«Мы не приобрели новичков в зимнее трансферное окно, чтобы сделать это летом. Если посмотреть на наш нынешний состав, а также на сложности, с которыми «МЮ» пришлось столкнуться, то можно понять, что мы играли очень достойно.

Думаю, что летом мы подпишем двух-трех новых игроков, которые смогут помочь нам выйти на новый уровень», – сказал Моуринью.

Ранее сообщалось, что одним из потенциальных новичков «МЮ» может стать нападающий «Барселоны» Неймар.