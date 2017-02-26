«Аталанта» впервые за 19 лет дважды за сезон обыграла «Наполи»

«Аталанта» обыграла в гостях «Наполи» в рамках 26-го тура итальянской Серии А со счетом 2:0. Этой победой команда из Бергамо второй раз в истории и впервые за 19 лет, с сезона-1997/98, обыграла «Наполи» в обоих матчах Серии А в сезоне. Напомним, что в матче первого круга «Аталанта» была сильнее со счетом 1:0, а голом отметился Андреа Петанья.

Стоит отметить, что «Аталанта» также прервала серию «Наполи» из 24 домашних матчей чемпионата, в которых команда забивала хотя бы по голу.