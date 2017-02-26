Мата готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата готов продлить действующий контракт с клубом.

«Мне еще два года осталось играть в Манчестере по контракту, но я бы хотел остаться здесь и на более продолжительный срок. Я счастлив здесь. За время моего пребывания в клубе, мы выиграли Кубок и Суперкубок Англии, сейчас у нас есть шанс завоевать новый трофей.

В Манчестере замечательные болельщики, которые поддерживают нас даже в сложные моменты. Думаю, что было бы замечательно одержать в ближайшее время победу борьбе за титул в Премьер-лиге или Лиге чемпионов», – считает испанец.

Напомним, что действующее соглашение рассчитано до середины 2018 года. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Мата провел в составе «МЮ» 20 матчей, в которых забил шесть голов, отдал две результативные передачи.